Нефтедоллары пока в пути

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за март 2026-го относительно такого же периода прошлого года упали на 43%, следует из опубликованных Минфином данных. Причина провала сборов на фоне высоких цен на нефть заключается в том, что в марте компании уплачивали налоги, исходя еще из февральской расчетной цены Urals в $44,6 за баррель. Мартовские $77 за баррель скажутся на поступлениях в апреле. Пока же бюджет продолжает находиться в сложном положении — в марте на закрытие дефицита из ФНБ было потрачено еще 60 млрд руб. С появлением допдоходов ситуация должна выправиться, и при сохранении нынешней сырьевой конъюнктуры казавшийся недостижимым годовой план по нефтегазовым доходам в 8,9 трлн руб. может быть перевыполнен.

Для российского бюджета глубина кризиса на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы будет измеряться в бочках нефти по высокой цене

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В марте налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа составили 617 млрд руб. Это на 193,7 млрд руб. больше, чем было в феврале, следует из обнародованных Минфином 3 апреля данных. Однако такое увеличение объясняется календарным фактором — в марте в бюджет поступил налог на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают не каждый месяц, а четыре раза в год. Без учета этих 191,5 млрд мартовская сумма поступлений сопоставима с февральской.

В более корректном сопоставлении — год к году — нефтегазовые доходы в минувшем месяце сократились на 43%, в первом квартале — на 45%. Причины такого скромного результата на фоне взлета цен на нефть — временной лаг в налоговых поступлениях. В марте компании платили налоги, исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце, то есть в феврале. Определяемая же для налоговых целей стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в феврале составляла лишь $44,6 за баррель. Мартовскую цену, на которую уже повлияли события вокруг Ирана, ведомство объявило 3 апреля — и она составляет $77 за баррель. Это заметно выше как стоимости Urals в прошлом марте ($59), так и среднегодового уровня (она же — цена отсечения), заложенного при верстке бюджета-2026 (также $59 за баррель).

При этом, несмотря на то что текущая стоимость Urals выше цены отсечения, появляющиеся у бюджета дополнительные рублевые доходы на покупку валюты для ее накопления в ФНБ тратиться пока не будут.

В соответствии с принятым правительством 27 марта постановлением ежемесячные операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота приостановлены до 1 июля 2026 года. Фактически это означает временное прекращение операций по бюджетному правилу — появляющиеся дополнительные нефтегазовые доходы остаются в распоряжении правительства и могут быть отправлены на текущие расходы. Впрочем, как следовало из сообщения Минфина, траты на «текучку» могут быть ограниченными. 30 марта ведомство информировало, что при возобновлении действия правила «будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота» — то есть операции могут быть просто перенесены на более позднее время.

Отметим, что в недавней истории подобная пауза в бюджетном правиле уже объявлялась — в 2022 году с началом военной операции на Украине его действие было приостановлено, и нефтегазовые допдоходы временно шли на текущие траты (затем, уже в 2023-м, бюджетное правило возродилось, но в существенно более мягком варианте).

Напомним, что и в этот раз, в феврале, еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке, министр финансов Антон Силуанов на фоне недобора нефтегазовых доходов анонсировал скорое решение о снижении цены отсечения. Однако после всплеска цен на сырьевых рынках Минфин стал говорить, что речь идет о корректировке правила уже на следующую «трехлетку», для того чтобы среднесрочно сбалансировать доходы и расходы при возможных низких ценах на нефть.

Пока же на фоне ожидания дополнительных нефтегазовых доходов Минфину приходится изымать из ФНБ прежние валютные накопления. В марте, как сообщило ведомство 3 апреля, на закрытие дефицита из фонда было изъято валюты и золота на 60 млрд руб. после 244 млрд руб. в феврале и 155 млрд в январе. В итоге на 1 апреля в ликвидной части ФНБ осталось 3,89 трлн руб.

По экспертным оценкам, мартовская цена Urals в $77 за баррель приведет к почти удвоению нефтегазовых поступлений в апреле — до уровня 1,1–1,2 трлн руб.

Как долго сохранится благоприятная для России конъюнктура на сырьевых рынках, сейчас сказать невозможно, но при дальнейшем нахождении цены Urals на нынешнем уровне нефтегазовые доходы за весь 2026 год могут превысить 10 трлн руб.— при заложенном в бюджет (и еще недавно фактически признававшимся нереалистичным) плане в 8,9 трлн руб.

Вадим Вислогузов