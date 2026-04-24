Бутылки у них не той структуры

В России меняется структура потребления стеклянной тары: основным драйвером спроса становится сегмент безалкогольных напитков, а размер бутылки уменьшается. Участники рынка расходятся во мнениях о конкуренции между стеклянной бутылкой, алюминиевой банкой и ПЭТ, но отмечают подорожание во всех категориях упаковки.

Производство стеклянных бутылок в России в этом году может вырасти на 4–5% год к году, до 15,7 млрд штук, прогнозируют в «Юнисервис Капитале». По мнению аналитиков, динамику поддержат новые драйверы — выпуск бутилированной воды, безалкогольных напитков и соков в условиях тренда на здоровый образ жизни. Спрос со стороны ключевых клиентов — алкогольной отрасли — снизился, указывают аналитики. По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году продажи алкоголя (исключая пиво и пивные напитки) упали на 9,3%, до 205,7 млн дал, что стало минимальным значением с 2017 года. Розничные продажи пива и пивных напитков сократились на 15,7%, до 702,6 млн дал.

Председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары ассоциации «Стеклосоюз» Антон Мор отмечает, что популярность набирает тара меньшего объема. Так, производители пива и пивных напитков переходят на бутылки 0,33 л и 0,45 л вместо 0,5 л. В итоге, чтобы упаковать 1 л продукта потребуется на 10% бутылок больше. В сегменте воды и безалкогольных напитков также появляются порционные бутылки 0,2–0,25 л для потребления «на ходу». По мнению господина Мора, в ближайшей перспективе появится больше новых видов функциональных напитков, для которых потребуются бутылки 0,1–0,33 л.

В Московской пивоваренной компании («Жигули Барное», «Хамовники» и т. д.) сообщили, что рассматривают смещение фокуса с алюминиевой банки на стекло. Главная причина — в росте цен на алюминий и ценовой политике поставщиков, заявили там. Гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева говорит, что 2025 год для производителей безалкогольных напитков был отмечен замедлением темпов продаж, но одной из ключевых категорий, которая показывает положительную динамику, остается вода. В этой категории часто используется стеклянная бутылка, особенно в премиальном сегменте.

Кроме того, по словам госпожи Андреевой, на рост рынка стеклотары может повлиять увеличение стоимости алюминиевой упаковки и ПЭТ. В марте из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока котировки алюминия обновляли четырехлетние максимумы. В «Арнест Упаковочные решения» (крупнейший в РФ производитель алюминиевых банок) указывали, что росла и региональная европейская премия, включаемая в цену на российском рынке (см. “Ъ” от 31 марта). Снижение доступности нефтехимического сырья из-за конфликта также вызвало подорожание полимеров (см. “Ъ” от 26 марта).

Но владелец «Гланита», Алексинского и Тверского стекольных заводов Максим Волков отмечает, что выпуск напитков в ПЭТ-таре и алюминиевой банке растет. И хотя по итогам первых двух первых месяцев этого года объемы производства в стекольной отрасли увеличиваются, продажи сокращаются, а остатки накапливаются. В пивоваренной компании «Балтика» также говорят, что в этом году спрос на стеклянную бутылку снижается и тренд сохранится до конца года. «На долю бутылки негативно влияют ее более высокий ценовой индекс относительно банки — банка дорожает медленнее, чем бутылка,— а также общее снижение покупательной способности населения»,— поясняют в компании.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов также связывает смещение спроса в пользу алюминиевой банки в том числе с ростом стоимости стекла. По его словам, локомотивом этого процесса выступает повышение ставок экологического сбора. В стоимости стеклянной бутылки на этот платеж приходится примерно 0,8 руб., что существенно удорожает себестоимость готовой продукции и снижает конкурентоспособность тары, говорит господин Мамонтов. По его словам, сделать стекло более конкурентным и снизить нагрузку на окружающую среду можно за счет снижения веса бутылки.

Ольга Мордюшенко, Владимир Комаров