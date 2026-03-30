Алюминий оценят по-новому

«Русал» (MOEX: RUAL) получил предупреждение ФАС о необходимости до 30 апреля пересмотреть условия договоров на поставку алюминия для внутренних потребителей. По мнению ведомства, компания не должна учитывать в российских ценах премию, основанную на европейском показателе, так как основным экспортным рынком для российского алюминия стала Азия. Производители алюминиевой упаковки отмечают, что текущая формула ценообразования при росте мировых цен грозит повышением стоимости напитков и снижением спроса на эту тару.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ФАС обнаружила признаки нарушений в действиях «Русала» и предупредила компанию о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия. Требование касается исключения положений, из-за которых внутренние цены оказывались выше экспортных, сообщила ФАС 30 марта.

В службе уточнили, что в формуле ценообразования «Русал» использовал региональную премию, привязанную к европейскому сегменту, но европейское направление утратило для России репрезентативность — экспорт переориентирован на Азию, где цены ниже.

ФАС добавила, что рекомендовала «Русалу» разработать торгово-сбытовую политику для снижения антимонопольных рисков, но компания этого не сделала. В случае неисполнения предупреждения ФАС инициирует возбуждение антимонопольного дела.

В «Русале» сообщили “Ъ”, что находятся в контакте с регулятором и российскими потребителями. «Со своей стороны готовим комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке»,— заявили в компании.

Россия — второй рынок для «Русала» после КНР, следует из отчетности. В 2025 году продажи российским потребителям увеличились на 3,2%, до $3,85 млрд, что соответствует 26% от всей выручки. На Китай пришлось $5,17 млрд (35%), на Южную Корею — $1,19 млрд (8%).

ФАС обратила внимание на ценообразование на российском рынке в условиях роста мировых цен на металл из-за конфликта на Ближнем Востоке.

30 марта после атаки на алюминиевые заводы в Бахрейне и ОАЭ контракт на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) дорожал до максимума за четыре года, увеличившись в моменте до $3,49 тыс. за тонну, сообщало Reuters. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлере» Никанор Халин говорит, что формула ценообразования алюминия на внутреннем рынке исторически была привязана к цене на LME с учетом логистики.

Советник практики антимонопольного права и государственных закупок «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Сергей Заграевский отмечает, что в случае неисполнения предупреждения действия «Русала» могут быть квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением в форме создания дискриминационных условий. Если по результатам рассмотрения дела «Русал» будет признан виновным, компании будет грозить оборотный штраф до 15% от выручки либо взыскание в бюджет дохода, полученного в результате нарушения, а также будет выдано обязательное предписание, поясняет господин Заграевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Председатель совета директоров «Арнест Упаковочные решения» (крупнейший в РФ производитель алюминиевых банок) Владимир Гурьянов говорит, что в марте стоимость алюминия на LME на пике превышала средние значения 2025 года на 23,5%, а региональная европейская премия, включаемая в цену на внутреннем рынке, за последний месяц увеличилась на 29%, до $375 за тонну. По его словам, производители банки будут вынуждены транслировать повышение стоимости металла в цены для производителей пива и безалкогольных напитков, что ляжет на российских потребителей.

Для экономики РФ, добавляют в компании, это означает сокращение производства высоких переделов, а также возврат потребителей напитков к более дешевым и менее перерабатываемым видам упаковки. Зависимость отечественной алюминиевой упаковки от котировок LME и европейской премии приводит и к существенному снижению ее конкурентоспособности по сравнению с упаковкой стран ЕАЭС. Так, продолжают в «Арнест Упаковочные решения», в Казахстане закреплена стоимость сырья на внутреннем рынке на уровне международной биржевой котировки со скидкой до 5%.

Основные потенциальные клиенты «Русала» в автопроме — АвтоВАЗ, «Соллерс» и группа ГАЗ, говорит источник “Ъ”. По словам партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, из металла делаются, в частности, кузовные элементы, детали двигателя и компоненты шасси. Но потенциальная корректировка цен на этот металл не приведет к снижению стоимости машин, считает источник “Ъ”. Для себестоимости строительства, отмечает президент ГК «Основа» Александр Ручьев, чувствительного значения инициатива ФАС не окажет.

Полина Трифонова, Наталия Мирошниченко, Александра Мерцалова