Пластик растягивает цены

Снижение доступности нефтехимического сырья на глобальном рынке из-за военного конфликта на Ближнем Востоке вызвало подорожание базовых полимеров. Отдельные зарубежные поставщики повысили цены вдвое. В России котировки также пошли вверх, но не так резко, за счет вертикальной интеграции многих производителей.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Котировки нефтехимического сырья — пропана, бутана и нафты — за первые две недели марта относительно конца февраля подскочили на 35–40%, до $800–900 за тонну, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это соответствует максимумам энергетического кризиса 2021–2022 годов. Цены на полиолефины в Азии, которые в условиях профицита почти не росли последние несколько лет, с начала марта поднялись примерно на треть, указывают эксперты.

Блокировка сырья с Ближнего Востока и резкий рост стоимости логистики привели к дефициту в крупнейших странах-импортерах — Китае и Турции, а также к разгрузке азиатской нефтехимии. Выбытие мощностей в Китае собеседники “Ъ” оценивают в 10%. В итоге, говорят участники рынка, средние цены в Азии на сжиженные углеводородные газы (СУГ) за 16–20 марта выросли на 18% относительно 9–13 марта и на 68% от уровня 23–27 февраля, до $1033 за тонну. Нафта подорожала на 14% и 74% соответственно, до $1085.

Крупнейший российский производитель полимеров СИБУР, по данным участников рынка, объявил о повышении цен с 11 марта на весь марочный ассортимент полиэтилена на 6–8%. Остальные поставщики на прошлой неделе также повысили стоимость своей продукции, говорят участники рынка. В целом за две недели на российском рынке цены на полиэтилен высокой плотности выросли на 11%, на полиэтилен низкой плотности — на 7%. Линейный полиэтилен низкой плотности подорожал на 12%. Компании подняли цены на марки для литья, выдува, пленок и производства труб, уточняют в ЦЦИ.

При этом на рынке отмечается повышенный спрос. Как поясняют в ЦЦИ, покупатели стремятся удовлетворить свои потребности на текущий месяц, а также создать запас на следующий, хотя дефицита сырья не наблюдается. «Это говорит о том, что покупали учитывают напряженную ситуацию на внешних рынках и ожидают дальнейшего повышения цен»,— добавляют эксперты.

Крупные производители полимеров комментарии не предоставили. Источники “Ъ” отмечают, что повышение цен стало отражением глобальной ситуации. Так, к 20 марта средние цены на полиэтилен и полипропилен в Азии поднялись на 6% и 7% относительно 6–13 марта и на 32% и 47% относительно уровня 23–27 февраля. В Европе полипропилен подорожал на 15% за последнюю неделю и на 60% за месяц, а полиэтилен — на 17% и 60% соответственно. «Ключевым фактором остается рост цен на сырье»,— поясняет собеседник “Ъ”. По его словам, по ряду сырьевых контрактов российских нефтехимиков с нефтегазовыми компаниями закупочные цены выросли до 80%, что невозможно компенсировать за счет повышения цен на полимеры на экспортных рынках. По словам участников рынка, крупнейшие мировые производители также вынуждены поднимать цены. Так, Dow Chemical и LyondellBasell предупредили потребителей о повышении стоимости полиэтилена вдвое, до $0,3 за фунт, начиная с апреля.

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов говорит, что переработчики, учитывая более низкую маржу, чем у нефтехимиков, будут вынуждены заложить удорожание сырья в цены, иначе рынок ждет «волна закрытия компаний». По его словам, рентабельность отрасли не превышает 6%, что останавливает развитие сектора.

Главный аналитик по нефтегазовому сектору аналитического департамента ВТБ Айдар Сафин говорит, что основной эффект от обострения ситуации на Ближнем Востоке связан с разрывом сырьевых цепочек. По его словам, более 25 компаний в Азии и Европе объявили о сокращении производства, переносе ремонтов или форс-мажорах. В краткосрочном сценарии (около 1,5 месяца) рынок может недополучить около 1,7 млн тонн полиэтилена с Ближнего Востока — примерно 1,4% мирового производства.

Господин Сафин отметил, что российские производители лучше защищены от сжатия спредов между ценами на продукцию и сырье в силу вертикальной интеграции многих из них. Но и существенно нарастить поставки на мировые рынки компании вряд ли смогут. По словам аналитика, загрузка мощностей в РФ уже превышает мировые уровни и увеличение производства вряд ли может быть масштабным. Участники рынка прогнозируют, что рост цен в моменте негативно отразится на спросе в перспективе из-за шока в цепочках поставок.

Петр Базунов говорит, что рост цен на базовые полимеры связан и с тем, что в ценообразовании используется экспортный нетбэк. Переработчики не раз говорили о необходимости создания внутреннего биржевого индикатора, добавляет он. В ФАС “Ъ” сообщили, что по «дорожной карте» сформировать индикаторы на нефтехимические продукты планируется в 2026–2027 годах. На Петербургской бирже отметили, что установление биржевого норматива сформирует расчетную базу. Производители, в свою очередь, ранее указывали, что полимеры требуют тонкой настройки производств и специальной логистики, а биржа пока не дает нужной гибкости и ликвидности.

Ольга Мордюшенко