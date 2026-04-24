Турецкой экономике прописаны реформы

Рост экономики Турции в этом году замедлится, прогнозируют эксперты ОЭСР: ВВП увеличится на 3,4% после 3,6% в 2025-м. Динамика во многом объясняется жесткой денежно-кредитной политикой турецкого ЦБ — 22 апреля ставка сохранена на уровне 37%, и снижать ее регулятор пока не планирует. Тормозит рост и совокупность системных проблем: от избыточных тарифных ограничений до низкого уровня занятости женщин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экономика Турции вырастет на 3,4% в 2026 году и на 4% в 2027-м, следует из странового прогноза ОЭСР. В 2025-м ВВП увеличился на 3,6%. Замедление роста ожидается в том числе из-за жесткой монетарной политики турецкого Центробанка. Пауза в снижении ключевой ставки, отметим, затягивается: в апреле регулятор вновь сохранил ее на уровне 37%.

Среди ключевых проблем, обозначенных ЦБ,— дорогая энергия из-за войны на Ближнем Востоке и геополитическая неопределенность.

В сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания, впервые за несколько месяцев содержится жесткий сигнал о возможном повышении ставки при усилении проинфляционных рисков.

В марте, по данным Turkstat (статистический институт страны), инфляция в Турции составила 30,8%. Это намного ниже пиковых значений предыдущих лет (в 2022 году показатель достигал 85,5%), но все еще заметно выше целевого уровня в 5%. В феврале рост потребительских цен оценивался в 31,5%. При таких показателях снижение ставки может грозить очередным разгоном инфляции, напоминают во Всемирном банке. Отметим, в целом аналитики сейчас высоко оценивают подходы турецкого регулятора к проведению денежно-кредитной политики и признают «промежуточные» успехи в борьбе с быстрым ростом цен.

Серьезной проблемой для экономики Турции при этом остаются высокие инфляционные ожидания: судя по последним данным, домохозяйства ждут, что через год показатель вырастет до 49,8%. Доля тех, кто ожидает снижения инфляции в ближайший год, в марте сократилась до 15,14% с более чем 20% в феврале. С наследием нетрадиционной монетарной политики (предполагала понижение ставок при росте инфляции; см. “Ъ” от 21 августа 2024 года) ЦБ борется не первый год, но пока «заякорить» ожидания не удается — они по-прежнему крайне чувствительны к внешним шокам. Во Всемирном банке ждут, что инфляция к концу года составит 28,3%, в МВФ прогнозируют показатель на уровне 28,6%.

Рост турецкой экономики тормозят не только конъюнктурные, но и системные проблемы, отмечают аналитики ОЭСР.

Так, уровень тарифных и нетарифных ограничений в Турции выше средних по миру, что препятствует свободной торговле, а также конкуренции, которая могла бы повысить качество собственно турецкой продукции.

В организации также обращают внимание на ситуацию на рынке труда — в Турции самый низкий уровень занятости среди стран ОЭСР, что объясняется в том числе существенным гендерным разрывом. Фактически, следует из обзора, Турция недоиспользует значительную часть трудовых ресурсов. Отдельной проблемой эксперты считают несоответствие навыков, с которыми молодые специалисты выходят на рынок труда, запросу работодателей. С учетом внешней неопределенности без структурных реформ Турции будет трудно перейти от «роста любой ценой» к устойчивому расширению экономики, считают аналитики.

Кристина Боровикова