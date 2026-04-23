Акционеры Warner Bros. одобрили слияние с Paramount за $110 млрд

Акционеры корпорации Warner Bros. поддержали сделку по покупке ее активов компанией Paramount. Как сообщает NBC News, осталось получить одобрение антимонопольных органов США.

Ранее слияние, объем которого может составить $110 млрд, уже одобрили советы директоров Paramount и Warner Bros. Paramount заплатит $31 за каждую акцию Warner Bros., оценивая всю компанию в $77 млрд. В пакет приобретаемых активов входят киностудия, стриминговая платформа HBO Max, несколько кабельных телеканалов, включая CNN, TBS и TNT.

О потенциальной сделке между двумя компаниями стало известно в конце февраля. До этого Warner Bros. пытался купить сервис Netflix, но предложение Paramount оказалось более щедрым.

В середине апреля более 4 тыс. работников телевидения и киноиндустрии подписали письмо против этого слияния. Их беспокоило снижение конкуренции, сокращение рабочих мест и рост затрат. В Paramount на это заявили, что сделка как раз «укрепляет выбор потребителя и конкуренцию, создавая большие возможности для создателей, зрителей и сообществ».

Алена Миклашевская