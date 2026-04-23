Жители Ростовской области задолжали за тепло и воду более 8 млн рублей

По данным на 1 марта 2026 года задолженность жителей Ростовской области за услуги по теплоснабжению и водоснабжению составляют почти 8,1 млн руб. Об этом сообщила «Ъ-Ростов» и.о. начальника отдела развития жилищного хозяйства управления развития инфраструктуры министерства ЖКХ региона Светлана Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Кузнецова, задолженность за тепло и воду немного снизилась за год. По данным на 1 марта 2025 она составляла почти 8,15 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что долги за электроэнергию муниципалитетов и коммерческих предприятий Ростовской области к апрелю 2026 года достигли 2,67 млрд руб. Задолженность муниципальных и коммерческих организаций за природный газ составляет 2,6 млрд руб.

Мария Иванова