В Ростовской области задолженность предприятий ЖКХ достигла 5,27 млрд рублей

В Ростовской области общая задолженность муниципальных и коммерческих организаций за природный газ составляет 2,6 млрд руб., за электроэнергию — 2,67 млрд руб. Об этом сообщил замгубернатора Владимир Ревенко в своих соцсетях.

По данным властей, одним из крупных должников является МУП «Городское хозяйство» в Таганроге. Сумма долга предприятия за газ составляет почти 784 млн руб. При этом выявлена значительная разница между выработкой тепловой энергии и начислениями.

Руководителям предприятий-должников, как отмечается в сообщении, поставлена задача провести корректировку нормативов по теплоснабжению, сверку начислений с фактической выработкой, организовать выявление и учет потерь, подготовить планы мероприятий по сокращению потерь и оптимизации расчетов.

Главам муниципалитетов поручено ускорить процесс получения субсидий ресурсоснабжающими организациями, до 30 апреля представить в министерство ЖКХ Ростовской области планы мероприятий по погашению задолженности с конкретными сроками.

Константин Соловьев