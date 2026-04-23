Контракт по Нижнему парку Дворца Ольденбургских под Воронежем подорожал до 192 млн

Министерство строительства Воронежской области в очередной раз ищет подрядчика для реконструкции и приспособления для современного использования Нижнего парка Дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони (первый этап). Максимальная цена контракта увеличилась до 191,7 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Для обновления Нижнего парка предполагается разработать рабочую документацию, подготовить территорию строительства, вырубив деревья и кустарники, а также демонтировав существующие инженерные сети и конструкции. Затем следует смонтировать новые инженерные сети, включая водо-, тепло- и газоснабжение. В число основных объектов строительства входит административное здание — бывшее здание заводоуправления, расположенное на территории. Завершить весь комплекс работ, в том числе техническую инвентаризацию, требуется до 1 декабря 2027 года.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 8 мая. Итоги аукциона станут известны 14 мая.

Предыдущие торги по благоустройству Нижнего парка были объявлены в ноябре 2025. Максимальная цена контракта тогда составляла 167,2 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

До этого конкурс объявляли в сентябре 2025-го. Определение поставщика тогда было отменено для корректировки документации, как уточняли «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Денис Данилов