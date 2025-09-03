Объявлены новые торги на реконструкцию дворца Ольденбургских под Воронежем

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на реконструкцию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских в воронежском райцентре Рамонь. Начальная цена контракта составляет 188,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк дворцового комплекса Ольденбургских в воронежской Рамони

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Парк дворцового комплекса Ольденбургских в воронежской Рамони

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Большая часть средств будет перечислена в 2026 году.

На территории «Нижнего парка» расположены трехэтажное здание бывшего заводоуправления, двухэтажное административное здание, амфитеатр. Победителю торгов предстоит составить рабочую документацию, восстановить дорожно-тропиночную сеть, создать цветники, восстановить Березовый мостик, фонтан и ворота у исторической границы «Нижнего парка». Также необходимо установить системы видеонаблюдения, наружного освещения и архитектурную подсветку, устроить поливочную систему. В рамках приспособления для современного использования на склоне планируется организовать Воздушный театр, а также — создать новую входную зону с дороги у Сахарного завода с установкой модульного павильона «Сторожка».

В апреле воронежский минстрой уже искал подрядчика для работ в «Нижнем парке» дворца Ольденбургских за 286 млн руб. Однако на соответствующие торги никто не заявился, поэтому они не состоялись.

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что в 2024–2026 годах на реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских из областного бюджета планируют выделить 750 млн руб. В прошлом году региональный минстрой объявил по три тендера на реконструкцию дворца комплекса за 84,6–85,6 млн руб. и входящего в него «Дома Тулиновых» за 102,6–103,7 млн руб. Все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Весной 2025 года чувашское ООО «Дизайн» выиграло подряд на сохранение «мостика» дворцового комплекса за 19,5 млн руб.

Алина Морозова