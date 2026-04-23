У ЮЗОД нашли мину времен Великой Отечественной войны

В Ярославле в водоотводной канаве Юго-Западной окружной дороги (ЮЗОД) была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Ярославской области

Мину нашли 22 апреля во время работ по очистке канавы в районе деревни Ивановский Перевоз. О находке сообщили в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили территорию до приезда взрывотехников.

«Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии идентифицировали 45-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас с соблюдением мер безопасности был уничтожен»,— сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

Алла Чижова