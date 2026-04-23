Консоли PlayStation ушли в отрыв

Продажи PlayStation в России выросли в полтора раза с начала 2026 года. Причина — ожидание выхода GTA 6. Релиз запланирован на осень 2026-го, но геймеры начали готовиться заблаговременно. Серия GTA — одна из самых успешных в истории индустрии. Предыдущая часть разошлась тиражом почти 200 млн копий и до сих пор остается одной из самых покупаемых игр в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», GTA 6 может спровоцировать ажиотаж и даже дефицит консолей Sony PlayStation. Именно на них традиционно первыми выходят проекты серии. Влияние на рынок может оказаться беспрецедентным, отмечает руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин:

«Рынок игровых консолей в 2026 году демонстрирует восстановление после существенного падения почти на 20% в первом квартале 2025-го. Динамика продаж в денежном выражении опережает рост в штуках, что говорит об увеличении среднего чека. Основной объем приходится на консоли семейства PlayStation 5, среди которых PlayStation Slim выступает как массовое решение, обеспечивающее значительную часть реализации в штуках. Более дорогая версия PlayStation 5 Pro формирует рост выручки и среднего чека. При этом ультрабюджетное решение, включая ретро-консоль, обеспечивает большой объем в количественном выражении за счет доступной цены. Однако это практически не влияет на денежный оборот рынка».

Крупные релизы и раньше заметно влияли на рынок. Так, выход игры «Человек-паук» помог PlayStation преодолеть рубеж в 100 млн проданных устройств. А в момент выхода Halo 3 продажи Xbox 360 подскочили более чем вдвое. Между тем речь может идти не только о реализации приставок. В 2018 году после выхода другой игры — Red Dead Redemption 2 — от студии Rockstar геймеры массово брали отпуска и больничные, чтобы первыми ее пройти, сообщал The Guardian. Издание даже называло это «игровой эпидемией». По оценкам аналитиков, которые приводит Dexerto, релиз GTA 6 может стоить мировой экономике более $1 млрд. Впрочем, главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов не разделяет такие опасения:

«Выход игр Rockstar Games — это всегда событие, и GTA исторически — и третья, и четвертая, и пятая — является той, в которую люди играют до сих пор. Проблема в том, что GTA 5 вышла в 2013 году — уже 13 лет назад. И целевая аудитория этих консолей — люди за 30. Понятно, что дети, подростки, молодежь и люди 20-25 лет тоже будут в нее играть. Но я подозреваю, что ажиотаж будет не такой большой, как у миллениалов, которые опробовали GTA еще в детстве. Очевидно, GTA 6 окажет влияние на рынок, но сами игры стоят недешево — 58 тыс. руб. за штуку, и не каждый человек позволит купить себе несколько за короткий промежуток времени.

Я не думаю, что выход GTA 6 произведет эффект глобальной игровой лихорадки. Дело в том, что система страхования в США поменялась, и сейчас не очень выгодно всем брать больничные и терять свои же деньги. В Штатах нельзя, как в России, посидеть две недельки дома со справкой от врача. Да, наверное, отпуска люди будут брать, но я не думаю, что это как-то кардинально скажется на экономике».

Действие GTA 6 развернется в вымышленном Вайс-Сити — аналоге Майами. В центре сюжета — криминальная пара Джейсон и Люсия. Впервые в истории серии одним из главных героев станет женщина. Релиз игры уже несколько раз переносили. Сейчас датой выхода называют 19 ноября 2026 года. Разработчик Rockstar Games объясняет задержки необходимостью доработки проекта. При этом букмекеры оценивают вероятность выхода в срок примерно в 80%.

Андрей Дубков