Reuters: США перехватили три иранских танкера в азиатских водах

Американские военные за последние несколько дней перехватили как минимум три танкера в водах Азии, которые шли под иранским флагом, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Корабли ВМС США принудительно перенаправляют их, отводя от прибрежных вод Индии, Малайзии и Шри-Ланки, чтобы не дать дойти до портов назначения.

Среди перехваченных судов два супертанкера Deep Sea и Dorena, а также танкер меньшего размера Sevin. Суда загружены нефтью. Один из собеседников агентства объяснил, что американские военные стремятся перехватывать иранские суда подальше от Ормузского пролива, чтобы не подорваться на плавучих минах во время проведения морских операций.

США ввели блокаду иранских портов в первой половине апреля. Центральное командование США сообщало, что с начала морской блокады Ирана военные перенаправили 29 судов, следовавших в иранские порты или пытавшихся отчалить от берегов исламской республики. Тегеран называл действия США пиратством и перешел к ответным мерам: вчера иранские силы захватили два контейнеровоза, пытавшихся выйти из Персидского залива.

