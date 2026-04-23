ВС США отчитались о 30 развернувшихся в Ормузском проливе судов во время блокады

Во время морской блокады Ормузского пролива США заставили развернуться 31 судно. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в X.

Большинство судов, которым США приказали развернуться, исполнили требования, уточнили в командовании. Кроме того, подавляющая часть перехваченных судов — это нефтяные танкеры.

США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля после первого раунда переговоров с представителями республики, на которых стороны не смогли договориться по нескольким вопросам. В ответ Иран закрыл Ормузский пролив, отозвав разрешение на проход торговых судов. Сегодня иранский Центробанк сообщил о получении первого дохода от сборов, которые он ввел для прохода судов по морскому коридору. Ранее власти страны говорили, что размер пошлины будет составлять $2 млн.

