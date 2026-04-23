Суд на три месяца продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Тверской суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной на три месяца, до 1 августа, передает ТАСС. Защита просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Сама фигурантка жаловалась, что ей не хватает прогулок.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Александра Митрошина

Александру Митрошину задержали в марте 2025 года. По версии следствия, блогер не заплатила налогов на общую сумму 127 млн руб., а для придания видимости правомерного владения средствами частично легализовала их за счет покупки нескольких объектов недвижимости в Москве. Изначально госпожа Митрошина признала вину, но затем изменила свою позицию, признавшись в совершении преступления лишь частично. В ноябре 2025-го налоговая подала заявление о банкротстве блогера.

