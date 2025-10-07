Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Александра Митрошина подала заявление о банкротстве

Налоговая инспекция №33 Москвы подала в арбитражный суд столицы заявление о банкротстве блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Заявление пока не зарегистрировано, сообщает «РИА Новости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В марте Чертановский суд отправил Александру Митрошину под домашний арест. Следствие считает, что она легализовала 127 млн руб., купив недвижимость в Москве. Митрошина полностью признала вину.

Адвокаты Александры Митрошиной говорили, что она погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму более 200 млн руб. и сотрудничает со следствием.

