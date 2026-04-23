Главе СКР доложат по делу об отравлении учеников екатеринбургской гимназии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ухудшения самочувствия школьников в Свердловской области, передает Следком.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия обратились не менее 20 учащихся первого и второго классов гимназии №116. В Роспотребнадзоре сообщали, что у 22 учащихся гимназии выявили возбудитель острой кишечной инфекции — сальмонеллу. Деятельность пищеблока гимназии приостановили на 30 суток. Сейчас школьники находятся в удовлетворительном состоянии.

В связи с ухудшением самочувствия детей было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Доклад о ходе его расследования поручено представить и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Алексею Надбитову.

