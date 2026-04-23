У 22 отравившихся учеников гимназии №116 в Екатеринбурге выявили сальмонеллу

В ходе эпидрасследования у 22 учащихся гимназии №116 в Екатеринбурге, заболевших острой кишечной инфекцией, выявили ее возбудитель — сальмонеллу, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При обследовании пищеблока гимназии, в которой организатором питания является ООО «Аппетит», выявили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря, приготовлению блюд. По решению Верх-Исетского районного суда деятельность пищеблока приостановлена на 30 суток.

Классы, где зарегистрированы случаи заболевания, переведены на дистанционный режим работы. В гимназии по предписанию ведомства проведут дополнительные санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. Помещения продезинфицируют, а персонал будет обследован медиками.

По данным департамента информационной политики региона, ученики, у которых выявили инфекцию, находятся в удовлетворительном состоянии. Так, 22 гимназиста находятся под наблюдением врачей, из них пять — на стационарном лечении, еще пятеро выписаны с выздоровлением. При этом занятия в гимназии продолжаются — до 27 апреля учебное заведение переведено на четырехчасовой режим обучения без перерыва учеников на обед.

С 18 апреля за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия, в том числе на рвоту и недомогание, обратились не менее 20 учащихся первого и второго классов гимназии №116. Прокуратура начала проверку, также возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ирина Пичурина