СКР возбудил дело после массового отравления в екатеринбургской гимназии

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) после массового ухудшения самочувствия учащихся гимназии № 116. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В ходе предварительного следствия сотрудниками СКР проводится комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, назначены экспертизы. Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью»,— добавили в ведомстве.

По итогам следственных действий будет дана правовая оценка произошедшему.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля за медицинской помощью обратились не менее 20 учащихся гимназии с жалобами на ухудшение самочувствия, включая рвоту и общее недомогание. Точное число заболевших устанавливается.