Прокуратура проверит екатеринбургскую гимназию, где массово заболели дети

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих МАОУ «Гимназия № 116». По предварительным данным регионального ведомства, начиная с 18 апреля за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия, в том числе на рвоту и недомогание, обратились не менее 20 учащихся первого и второго классов.

Точное количество заболевших устанавливается. Сообщается, что в гимназию с проверкой прибыли сотрудники регионального Роспотребнадзора.

В прокуратуре добавили, что изучается документация, связанная с организацией питания в гимназии, включая материалы по закупке продуктов. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания»,— отметили в ведомстве.

