Песков сообщил о проработке поручений Путина по восстановлению жилья в Дагестане

Поручение президента Владимира Путина о помощи жителям Дагестана с восстановлением жилья, в том числе не оформленного должным образом, срочно прорабатывается. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве»,— сообщил представитель президента на брифинге.

Деталей о том, как именно будут учитывать не оформленное жилье, господин Песков не привел. По его словам, президент призвал «очень внимательно относиться к персональной беде» каждого жителя Дагестана.

Наводнения в Дагестане произошли из-за сильных дождей, прошедших в регионе в конце марта и начале апреля. В республике ввели режим ЧС федерального уровня. 215 тыс. жителей подали заявления на получение компенсаций.

О ситуации в республике — в репортаже «Ъ».