В Дагестане 215 тыс. жителей подали заявления на получение компенсаций после паводка

В Дагестане продолжается прием заявлений от граждан, пострадавших в результате сильных осадков и наводнений: на сегодняшний день их число достигло 214,7 тыс.. Об этом сообщили в МЧС России.

В республике развернута масштабная работа по оценке ущерба. В муниципалитетах действуют 131 комиссия, в состав которых входят около 400 специалистов. На данный момент обследовано более 15 тыс. домовладений, при этом проверки продолжаются.

Координацию восстановительных мероприятий осуществляет межведомственный оперативный штаб под руководством заместителя главы МЧС России Алексея Кострубицкого. Основное внимание сосредоточено на восстановлении инфраструктуры, оказании социальной помощи пострадавшим и оформлении выплат.

Отдельные населенные пункты все еще остаются в зоне подтопления. Так, в селе Адильотар Хасавюртовского района вода сохраняется в 49 жилых домах и на приусадебных участках, а также на трех участках автомобильных дорог. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению жизнеобеспечения. В Рутульском районе ведется ремонт линий электроснабжения, в Карабудахкентском — систем водоснабжения, также в двух муниципалитетах восстанавливают подачу газа.

В пунктах временного размещения на территории республики находятся 520 человек, включая 165 детей. Пострадавшим оказывается психологическая помощь специалистами МЧС и системы РСЧС. К ликвидации последствий непогоды привлечено более 1,5 тыс. человек и 296 единиц техники, в том числе силы МЧС России.

Сильные дожди в конце марта и начале апреля привели к масштабному наводнению в регионе. Режим чрезвычайной ситуации был введен в ряде городов и районов республики, включая Махачкалу, Дербент и Хасавюрт, а позднее — на федеральном уровне. По последним данным, подтопленными оказались почти 9,8 тыс. жилых домов, более 7,1 тыс. из них получили повреждения. В результате наводнения погибли шесть человек, свыше 6,2 тыс. жителей пострадали.

