Путин поручил помочь с восстановлением после паводка неоформленного жилья в Дагестане

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем гражданам, которые построили его без должного оформления.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы государства, в будущем необходимо делать все, чтобы дома оформляли своевременно и в полном объеме. Однако зачастую живущие в домах, построенных с нарушением нормативных документов, не имеют никакого другого жилья, указал господин Путин.

«Сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям — нельзя»,— сказал Владимир Путин на муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Он также призвал как можно быстрее обследовать поврежденные от паводка в Дагестане территории и оперативно принимать решения по их восстановлению.

Масштабное наводнение в Дагестане произошло из-за сильных дождей, прошедших в республике 28 марта и 4–5 апреля. Власти республики ввели режим ЧС в нескольких городах, включая Махачкалу, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни и Каспийск. В Махачкале во время паводка произошло обрушение жилого многоэтажного дома. Губернатор республики Сергей Меликов заявил, что причиной обрушения стали нарушения при строительстве.

Фотогалерея

Как жители Дагестана справляются с последствиями потопа

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местный житель на пороге подтопленного дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Село Кадыротар

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Местный житель на пороге подтопленного дома

Доставка питьевой воды для местных жителей

Последствия наводнения в Махачкале

Пострадавший от подтопления дом

Подтопленная улица в Махачкале

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Подтопленная улица в Махачкале

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Затопленный частный дом в Махачкале

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Последствия наводнения в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Работы по ликвидации последствий наводнения

Двор частного дома в селе Михайловка

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Село Кадыротар

