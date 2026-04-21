Путин поручил помочь с восстановлением после паводка неоформленного жилья в Дагестане

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем гражданам, которые построили его без должного оформления.

По словам главы государства, в будущем необходимо делать все, чтобы дома оформляли своевременно и в полном объеме. Однако зачастую живущие в домах, построенных с нарушением нормативных документов, не имеют никакого другого жилья, указал господин Путин.

«Сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям — нельзя»,— сказал Владимир Путин на муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Он также призвал как можно быстрее обследовать поврежденные от паводка в Дагестане территории и оперативно принимать решения по их восстановлению.

Масштабное наводнение в Дагестане произошло из-за сильных дождей, прошедших в республике 28 марта и 4–5 апреля. Власти республики ввели режим ЧС в нескольких городах, включая Махачкалу, Хасавюрт, Буйнакск, Дагестанские Огни и Каспийск. В Махачкале во время паводка произошло обрушение жилого многоэтажного дома. Губернатор республики Сергей Меликов заявил, что причиной обрушения стали нарушения при строительстве.