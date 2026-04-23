Пентагон ставит на дроны

Российский опыт применения беспилотников в ходе СВО уже влияет на структуру оборонных расходов США. Бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год предусматривает резкое увеличение финансирования дронов и систем противодействия им, а также фиксирует сдвиг к массовому применению более дешевых систем на фоне признания американскими военными того факта, что беспилотники «меняют поле боя».

Детали бюджетного запроса на 2027 финансовый год общим объемом около $1,5 трлн (как уже сообщал “Ъ”, это рекордная сумма военных расходов, запрошенная Белым домом за всю историю США) Пентагон представил 21 апреля. Материалы были обнародованы после брифинга военного ведомства и в тот же день опубликованы американскими СМИ. Документ должен быть рассмотрен Конгрессом до 1 октября, при этом его параметры могут быть существенно скорректированы.

Согласно представленным данным, почти $75 млрд предполагается направить на беспилотные системы и средства противодействия им — это также крупнейший объем финансирования данного направления за все время.

В частности, около $53,6 млрд планируется выделить на автономные платформы и связанную с ними логистику, еще порядка $21 млрд — на боеприпасы и технологии борьбы с беспилотниками.

Для сравнения, весь мировой рынок военных беспилотников оценивается примерно в $20–21 млрд и включает закупки всех стран — от США и Китая до России и других государств, инвестирующих в развитие беспилотных систем.

Как следует из материалов и публикаций отраслевых американских СМИ, дроны и средства борьбы с ними рассматриваются как один из ключевых элементов современных боевых действий. В Пентагоне указывают, что их массовое применение позволяет перегружать системы противовоздушной обороны и наносить ущерб дорогостоящей технике средствами значительно меньшей стоимости, что отражает изменение подхода к ведению боевых действий в целом, следует из пояснений к бюджетному запросу. По оценке представителей военного ведомства, подобные технологии уже «кардинально меняют поле боя».

Как ранее сообщал “Ъ”, на низовом тактическом уровне дроны уже встраивают в будущую военную доктрину США и новые стандарты подготовки личного состава, рассматривая их как часть единого боевого контура наряду с артиллерией, пехотой и средствами радиоэлектронной борьбы. А заложенные в бюджетном запросе расходы фиксируют важный сдвиг в военном планировании в США: от ориентации на ограниченное число сложных и дорогостоящих платформ, таких как истребители пятого поколения F-35 Lightning II или крупные надводные корабли (включая перспективные эсминцы класса Zumwalt), к массовому применению более дешевых и быстро воспроизводимых систем.

Бюджетный запрос также предусматривает существенное увеличение расходов на традиционные направления вооружений и развитие оборонной промышленности. В частности, порядка $750 млрд закладывается на закупки кораблей, авиации и других вооружений, включая программы истребителей и крупнейшее со времен холодной войны кораблестроение. Отдельное финансирование предусмотрено на системы противоракетной обороны, включая проект «Золотой купол» (Golden Dome), а также на модернизацию ядерного арсенала и восполнение запасов высокоточного оружия. Дополнительно бюджет предполагает рост расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие оборонной промышленной базы, а также увеличение численности вооруженных сил и повышение денежного довольствия военнослужащих.

Дмитрий Сотак