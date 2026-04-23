Песков: обыски в издательстве «Эксмо» не относятся к повестке Путина

Проводимые в отношении сотрудников издательства «Эксмо» следственные действия входят в компетенцию правоохранительных органов, это не тема Кремля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли Владимиру Путину о ситуации вокруг издательства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это, скорее, тема правоохранительных органов,— сказал пресс-секретарь.— Эта тема не относится к повестке дня президента».

Генерального директора, финансового директора, директора по дистрибуции и директора по коммуникациям «Эксмо» задержали 21 апреля. СМИ писали, что гендиректор Евгений Капьев вечером 22 апреля все еще был на допросе в СКР.

В мае 2025 года троих сотрудников издательств «Индивидуум принт» и Popcorn Books обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения и отправили под домашний арест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело в пионерском галстуке».