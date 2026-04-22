BFM: гендиректор «Эксмо» Капьев все еще находится в СКР

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев до сих пор находится в Следственном комитете России (СКР). Об этом сообщило «Бизнес ФМ» со ссылкой на близкий к компании источник.

Евгений Капьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Евгений Капьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Следственные действия еще идут, информации о процессуальном статусе топ-менеджеров у издательства нет»,— сообщил собеседник радио. По его данным, пока неизвестно, чем закончился допрос нескольких топ-менеджеров издательства.

Евгения Капьева, финансового директора «Эксмо» Светлану Цыпляеву, замглавреда по литературе Юлию Соколовскую, директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина доставили на допрос 21 апреля. Как писал «Ъ», допросы проводились по уголовному делу о деятельности экстремистской организации (282.2 УК). По данным следствия, «Эксмо» продолжило распространять книгу «Лето в пионерском галстуке» и ее продолжение «О чем молчит Ласточка» после признания в 2023 году «движения ЛГБТ» экстремистским и его запрета.

Источники ТАСС сообщили, что никому из допрошенных сотрудников издательства не предъявили обвинение. В каком статусе они находятся, агентство не уточнило.

В мае 2025 года троих сотрудников издательств «Индивидуум принт» и Popcorn Books (входят в «Эксмо») обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения. Их отправили под домашний арест. По данным следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года сотрудники «Индивидуум принт» печатали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Речь шла о книгах «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка».

