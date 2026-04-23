«Матч ТВ»: Боб Хартли покинет «Локомотив»

Канадец Боб Хартли уйдет с поста главного тренера ярославского «Локомотива» по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как сообщает «Матч ТВ», специалист станет консультантом «Шанхай Дрэгонс».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также, по данным источника, в тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс» в качестве ассистента войдет Вячеслав Козлов, который с ноября по апрель возглавлял московское «Динамо». Ранее президентом китайского клуба, базирующегося в Санкт-Петербурге, был назначен олимпийский чемпион Илья Ковальчук. В 2000-е годы он и Вячеслав Козлов играли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Атланта Трэшерс», которым руководил Боб Хартли. Отмечается, что канадец «уже созванивался с Ковальчуком».

Боб Хартли тренирует «Локомотив» с 2025 года. Его контракт рассчитан до конца сезона. Регулярный чемпионат клуб завершил на первой строке турнирной таблицы Западной конференции. В play-off ярославцы дошли до полуфинала, где встретятся с омским «Авангардом».

Ранее в КХЛ Боб Хартли возглавлял «Авангард», который привел к Кубку Гагарина в 2021 году. Также специалист завоевал Кубок Стэнли в качестве главного тренера «Колорадо Эвеланш» в 2001 году.

Таисия Орлова