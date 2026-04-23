Глава РСПП призвал Банк России снизить ставку сразу на один процентный пункт

Совету директоров Центробанка (ЦБ) нужно действовать «более радикально» при принятии решения о снижении ключевой ставки, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он призвал ЦБ снизить ставку сразу на один процентный пункт на завтрашнем заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам главы РСПП, ключевая ставка в 13% к концу года при ее медленном снижении по 0,5 п. п. будет не достаточной для придания импульса инвестиционной активности. «Было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками, по 0,5 процентных пункта»,— сказал господин Шохин на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП (цитата по «Интерфаксу»).

20 марта регулятор снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд. Сейчас показатель составляет 15%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может снижать ключевую ставку быстрее при определенных условиях — например, в случае «резкого спада экономики». Ее советник Кирилл Тремасов допускал, что на заседании 24 апреля ставку могут оставить на том же уровне.