В Центробанке допустили сохранение ключевой ставки в апреле

Центробанк (ЦБ) оценит целесообразность снижения ставки, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, регулятор может взять паузу в апреле.

«ЦБ долгое время снижал ключевую ставку. На апрельском заседании... могут звучать предложения и о паузе»,— сказал господин Тремасов на коммуникационной сессии (цитата по «Интерфаксу»).

Советник председателя ЦБ назвал проинфляционным риском эскалацию на Ближнем Востоке. Он уточнил, что на решение ЦБ также будут влиять данные по инфляции за март, которые Росстат предоставит 10 апреля.

20 марта совет директоров ЦБ в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку, она установлена на уровне 15% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может снижать ключевую ставку быстрее при определенных условиях — например, в случае «резкого спада экономики». Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 24 апреля.

