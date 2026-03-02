Глава воронежского ГУ МВД Михаил Бородин покидает пост

66-летний генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин покидает пост начальника ГУ МВД России по Воронежской области по выслуге лет. Это «Ъ-Черноземье» подтвердили в пресс-службе ведомства. Сегодня, 2 марта, последний день работы господина Бородина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаил Бородин

На прошлой неделе полковник полиции Александр Капустин был назначен замначальника управления — начальником полиции. До этого он работал в белгородском УМВД.

Михаил Бородин родился 5 марта 1959 года в Курской области. В 1983–1995 годах служил в органах внутренних дел в Дмитриевском районе региона, позже стал замначальника ОВД Курчатовского района — начальником отдела милиции по обслуживанию зоны расположения АЭС. В 1997-м господина Бородина утвердили руководителем ОВД муниципального округа Рязанский в Москве, но почти сразу же он вернулся на родину, где стал замначальника ОВД Курчатовского района — начальником криминальной милиции. В дальнейшем он служил в органах внутренних дел в Москве и Свердловской области. 9 ноября 2011 года Михаилу Бородину было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. В октябре 2018-го он возглавил ГУ МВД России по Воронежской области.

Сергей Толмачев