Экс-глава воронежского СКР ушел с поста полпреда губернатора в облдуме

Кирилл Левит накануне покинул должность полномочного представителя губернатора в воронежской облдуме. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Гусев, сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Левит руководил воронежским СКР десять лет, а на посту полпреда губернатора в облдуме пробыл почти год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кирилл Левит руководил воронежским СКР десять лет, а на посту полпреда губернатора в облдуме пробыл почти год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Левит ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре этого года он избрался в облдуму по партийному списку «Единой России».

Кириллу Левиту 54 года. Он родился в Орле. С 1997 года работал на различных должностях в прокуратуре Орловской области. С сентября 2007 года по май 2011-го занимал должность первого замруководителя регионального управления СКР. В мае 2011 года был назначен главой управления СКР по Хабаровскому краю. В 2014 году стал руководить воронежским СКР, сменил на посту руководителя Николая Третьякова. В октябре 2024 года господин Левит вышел на пенсию, а уже в ноябре был назначен полпредом губернатора в облдуме.

Об итогах выборов в воронежскую областную думу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова