Россия обвинила Литву в создании напряженности в районе Калининградской области

Власти Литвы продолжают милитаризацию страны, создавая очаг напряженности у границ Калининградской области, считают в Совете безопасности России. По версии ведомства, Литва игнорирует экономические и социальные проблемы внутри страны, «прикрываясь риторикой о российской угрозе».

В Совбезе сообщили, что 11 апреля в литовском городе Укмерге прошла церемония вручения 1-й литовской дивизии боевого знамени. В ее состав передали два соединения сухопутных войск — механизированную бригаду «Железный волк» и мотопехотную бригаду «Жемайтия». Решение о создании дивизии приняли в 2023 году, достижение ею полной оперативной готовности ожидается в 2030 году.

«Общая численность дивизии к 2030 году составит 20 тыс. военнослужащих. На формирование, оснащение и обеспечение функционирования этого соединения предусматривается направить около 70% оборонного бюджета страны»,— утверждают в Совбезе (цитата по ТАСС).

Помощник президента Николай Патрушев назвал страны Балтии возможными соучастниками атак на порты России. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не давали Украине разрешения использовать их воздушное пространство для ударов БПЛА по России.

Подробности — в материале «Ъ» «Тревога над Прибалтикой».