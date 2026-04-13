Патрушев назвал страны Балтии возможными соучастниками атак на порты России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия могут быть причастны к атакам беспилотников ВСУ на порты в Усть-Луге и Приморске.

«Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море»,— сообщил господин Патрушев в интервью «Российской газете». Господин Патрушев заявил, что жители Эстонии получают СМС-оповещения и листовки о возможном появлении беспилотников. Финляндия, по его словам, заявляла, что не намерена требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области, несмотря на вторжение нескольких украинских беспилотников в воздушное пространство страны. «Что тут комментировать?»,— сказал он.

По оценке господина Патрушева, предоставление воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие стран — членов НАТО в атаках на российскую инфраструктуру. Николай Патрушев указал, что расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области превышает 1,4 тыс. км и при использовании БПЛА требуется согласование маршрута с государствами, над которыми он проходит.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что не давали Украине разрешения использовать их воздушное пространство для пролетов БПЛА с целью ударов по России. Версия о возможном использовании воздушного пространства стран Балтии активно обсуждается в российских Telegram-каналах с весны этого года. Обсуждение усилилось после случаев залета дронов ВСУ на территорию сопредельных государств и последовавших призывов к укреплению ПВО НАТО на восточном направлении.

