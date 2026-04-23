Павел Дуров написал песню про VPN и Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал нейросетевой трек про блокировки интернета. Он пояснил, что в детстве «любил создавать музыкальные треки в программах вроде FruityLoops, а сейчас решил возобновить хобби на базе современных инструментов».

Фото: @durov

Песня «Свой живой интернет» в жанре шансон начинается с такого куплета:

Там, где резали вход, мы нашли свой обход. У подъезда у нас говорят про VPN. Малый, бабка, сосед — все теперь не боятся. Если режут им свет, значит, будем пробиваться.

В припеве автор обещает, что «мы пройдем через каждый запрет» и «мы найдем свой живой интернет», а также что «нас не выключить навечно, нас уже не повернуть». Во втором куплете есть такие слова: «Пусть седые вверху смотрят в прошлое строго, умный город в снегу уже выбрал дорогу».

Роскомнадзор весной усилил замедление работы Telegram. Российские власти обвиняют мессенджер в несоблюдении национального законодательства. Павел Дуров обещал сделать трафик в мессенджере «более сложным для обнаружения и блокировки». 11 апреля он сообщил об обновлении протокола мессенджера «для обхода цензуры». 22 апреля господин Дуров заявил, что на его российский адрес пришла повестка в суд в качестве подозреваемого.