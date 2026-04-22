Павел Дуров заявил, что в России его вызвали на допрос как подозреваемого

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в квартиру в России, где он жил 20 лет назад, прислали повестку в суд с пометкой «подозреваемый П. В. Дуров». Речь, по всей видимости, идет о жилье в Санкт-Петербурге, откуда он сам родом.

Павел Дуров заявил, что в российскую квартиру ему прислали повестку в суд

Фото: TechCrunch

Подробностей, за что именно преследуется бизнесмен, в публикации не приводится. Его пост сопровождает фото, на котором видно, что повестку доставили «Почтой России». Сам господин Дуров предположил, что его могут подозревать «в защите статей 29 и 23 Конституции России, гарантирующих свободу слова и право на частную переписку», а также добавил, что «гордится своей виной!».

В начале февраля в «Российской газете» и «Комсомольской правде» на основе материалов ФСБ вышли материалы, согласно которым Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела. Там говорилось, что действия расследуются по признакам преступления «содействие террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Добавим, что в августе 2024 года прокуратура Парижа обвинила Павла Дурова в соучастии в незаконных трансакциях, мошенничестве, отказе предоставлять уполномоченным органам необходимую информацию или документы и еще ряде преступлений. Недавно он заявил, что во Франции ему предъявили «более дюжины обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Андрей Кучеров