«АГР» и китайская Defetoo начали производить двигатели в Калуге

Российский автомобильный холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo открыли в Калуге завод по производству автомобильных двигателей последнего поколения. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Завод станет базовой площадкой для обеспечения современными турбированными двигателями 1,5 л, 1,6 л и 2,0 л всех моделей машин, выпускаемых на совместных заводах партнеров в России»,— заявил губернатор. На первом этапе мощность производства составит 150 тыс. двигателей в год, а затем увеличится до 300 тыс.

На заводе уже начали серийную сборку. «В планах углубление локализации, трехкратное увеличение производственных площадей»,— рассказал Владислав Шапша. Во второй половине 2026 года запланирован запуск механической обработки ключевых компонентов двигателя.

По словам главы региона, для перезапуска предприятия была проведена масштабная модернизация «с учетом современных требований к качеству и эффективности». Существенно повышена автоматизация производства. Большое внимание уделяется контролю качества, добавил он.

Пресс-служба «АГР» сообщила, что на предприятии создано около 500 рабочих мест. Производство организовано в две смены, в дальнейшем будет возможно расширить режимы работы. Общая площадь предприятия достигает 32 тыс. кв. м.