Споры года

ИД «Коммерсантъ» отобрал споры, которые, по версии редакции, заслуживают наибольшего внимания в 2025 году. Они многообразны, однако отражают тенденции движения капиталов в текущем году.

Критерием значимости споров, согласно методологии прошлых лет, является совокупность следующих показателей: 1) величина финансовой оценки; 2) значимость решений для экономического оборота; 3) прецедентный характер решений; 4) значимость клиента в отрасли / общем экономическом обороте; 5) анализ внимания к кейсу со стороны медиа — преимущественно издания “Ъ”. По результатам исследования были отобраны споры, оказавшие наибольшее влияние на рынок.

Практически каждый спор — захватывающая битва лучших команд юристов на каждой стороне и на каждой стадии процесса. При этом сложные правовые конфликты, как правило, многогранны и часть из них интересна не только величиной финансовой оценки, но и главным образом сложностью правовой проблематики. Исходя из нее, мы можем видеть, как в стране колеблется траектория движения денег, исчезает или, наоборот, обогащается крупный российский бизнес, как в отраслях меняется практика делового оборота и каким образом суды трактуют отдельные нормы права.

Административные споры

Клиент: Кирилл Астрахань (бывший исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского»)

Финансовая оценка: не применимо

Юридическая фирма: Pen & Paper

Описание: Кирилл Астрахань, бывший исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Лаборатории Касперского», был внесен в санкционный список США 21 июня 2024 года. В результате проведенного расследования американские власти сочли, что продукты компании, продвижением которых занимался господин Астрахань, несут в себе риски для национальной безопасности США.

Адвокатам удалось убедить Минфин США в том, что деятельность Кирилла Астраханя как до, так и после ухода с должности не представляла угрозы и что нахождение его в списке не отвечает целям санкционной политики США. Подобная категория дел осложнена повышенным вниманием Минфина США к технологическому сектору в целом и к сфере кибербезопасности в частности. Дело также было на особом контроле в связи с расследованиями Бюро промышленности и безопасности в отношении самой «Лаборатории Касперского».

Команда адвокатов Pen & Paper под руководством старшего партнера Антона Именнова и советника Романа Кузьмина разработала общую стратегию кейса и правовую позицию с упором на анализ реальных функций и карьерной истории доверителя, а также влияние санкций США на его жизнь, что в результате привело к исключению доверителя Pen & Paper из санкционного списка. Непосредственное взаимодействие с регулятором осуществлялось через местных адвокатов в Вашингтоне.

Примечательно, что санкции были сняты в административном порядке, то есть без необходимости обращения в суд, а комплексный подход к подготовке заявления позволил предвосхитить некоторые чувствительные вопросы от OFAC и добиться исключения после минимальных уточнений со стороны регулятора.

Это первый случай исключения физического лица, внесенного в список за деятельность в технологическом секторе. В целом стоит отметить, что случаи исключений россиян из списка санкций США (SDN) за 2025 год единичны, поэтому кейс Кирилла Астраханя является уникальным для российского юридического рынка.

Клиент: АО «Ксеньевский прииск»

Финансовая оценка: не применимо

Юридическая фирма: Delcredere

Описание: Юристы Delcredere реализовали стратегию участия в пяти судебных процессах, главной целью которой являлся допуск АО «Ксеньевский прииск» (крупное золотодобывающее предприятие Забайкальского края) к участию в аукционе и получение лицензии на участок недр.

Команда Delcredere оспорила в суде недопуск компании к участию в аукционе и доказала, что заявка полностью соответствовала требованиям аукционной документации, а организатор торгов допустил нарушения при оценивании заявки компании, поэтому незаконно отклонил ее. Параллельно с основным процессом юристы обжаловали действия организатора торгов по проведению повторного аукциона на тот же участок недр. Роснедра передали полномочия на проведение повторного аукциона на тот же участок недр своему территориальному подразделению — Якутнедрам. Юристы Delcredere обжаловали факт передачи полномочий на проведение аукциона территориальному органу Роснедр и назначение повторного аукциона; обжаловали действия Якутнедр при проведении повторных торгов, так как госорганом были допущены существенные нарушения в последовательности этапов проведения торгов и публикации протоколов рассмотрения заявок и результатов аукциона. Также юристы обжаловали действия организатора торгов при проведении повторного аукциона и требовали признать всю процедуру торгов недействительной как нарушающей права и законные интересы АО «Ксеньевский прииск». В данном судебном процессе удалось добиться принятия обеспечительных мер в виде запрета предоставления права пользования и оформления лицензии в отношении оспариваемого участка недр, что является стратегически важным для компании, поскольку оставляет возможность для внесения изменений в документацию первого аукциона и назначения новой даты аукциона.

Клиент: ПАО МТС («Мобильные Телесистемы»)

Финансовая оценка: более 3 млрд руб.

Юридическая фирма: Kulik & Partners Law.Economics (KPLE), «Бартолиус»

Описание: KPLE и «Бартолиус» представляли ПАО МТС в судебном споре с ФАС о признании недействительными решения и предписания по делу о повышении стоимости мобильной связи весной 2024 года. ФАС сочла рост тарифов необоснованным и впервые обязала оператора перечислить в бюджет полученный доход вместо ранее применявшегося фиксированного штрафа до 1 млн руб.

Была разработана и реализована стратегия защиты, основанная на недоказанности злоупотребления доминирующим положением и незаконности предписания. Дополнительно использованы внесудебные экспертные заключения. После решения суда первой инстанции была подготовлена апелляционная жалоба и инициированы переговоры об условиях урегулирования спора, в ходе которых интересы ПАО МТС представляли адвокаты Kulik & Partners Law.Economics.

13 ноября 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение. ПАО МТС и ФАС согласовали порядок и сроки приведения тарифов в соответствие с требованиями антимонопольного органа, включая предложения абонентам, затронутым изменениями 2024 года, вариантов возврата тарифов. ПАО МТС также перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и проинвестирует 2,4 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах по перечню Минцифры в рамках программы устранения цифрового неравенства.

Мировое соглашение стало редким примером сбалансированного урегулирования спора с государством в 2025 году, учитывающим публичные интересы и экономическую целесообразность соглашения для бизнеса клиента.

Банкротные споры

Клиент: UniCredit Bank Austria AG

Финансовая оценка: 600 млн руб.

Юридическая фирма: LEVEL Legal Services

Описание: Представление интересов в российских судах UniCredit Bank Austria в рамках банкротства австрийского должника «Фортуна Хандельсгезельшафт М.Б.Х» на территории России.

Ключевой задачей по проекту стало включение клиента в реестр требований к иностранному должнику в рамках российского дела о его банкротстве. Команда LEVEL Legal Services успешно доказала суду, что подобная категория требований должна рассматриваться по правилам признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений, поскольку задолженность перед клиентом была подтверждена решениями государственных судов Австрии. Проект стал одним из первых и прецедентных на российском рынке, где иностранный кредитор добился включения своих требований в реестр требований к иностранному должнику в рамках российской процедуры банкротства. Суд признал задолженность, подтвержденную решениями иностранных судов, что создало значимый пример признания и защиты прав иностранного кредитора в российской юрисдикции.

Клиент: АО «ВПТ Трейд Энд Текнолоджис»

Финансовая оценка: не разглашается

Юридическая фирма: АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры»

Описание: Команда бюро защитила интересы АО «ВПТ Трейд Энд Текнолоджис» (технологического гиганта в сфере торговли и FMCG, обладающего значительным финансовым влиянием и входящего в круг стратегических кредиторов в делах о ликвидации кредитных организаций) в одном из наиболее показательных споров о включении требований в реестр кредиторов ликвидируемого банка «Спутник».

Требования конкурсного кредитора «Татнефть-Архангельск» основывались на спорных переводах, квалифицированных как убытки, которые были необоснованно перечислены банком со счета «Татнефть-Архангельск» на счет третьего лица. Бюро сформировало стратегию для установления противоправности действий конкурсного кредитора и отсутствия виновных действий банка.

ВС РФ отменил акты трех инстанций и указал на необходимость проверки пределов контроля банка за платежными поручениями и фактическим содержанием распоряжений клиента.

По итогам второго круга рассмотрения дела в конце 2025 года, в котором ситуация была дополнительно осложнена двумя приговорами по уголовным делам в отношении сотрудников банка, требования конкурсного кредитора отклонены судом в полном объеме. В результате сформирован судебный стандарт, который будет применяться в делах о убытках при спорных банковских списаниях и защищать кредиторов от необоснованного раздувания реестра.

Клиент: конкурсный управляющий АО ОМЗ (входит в группу компаний «Русь-Ойл» Хотина А. Ю.)

Финансовая оценка: 16,23 млрд руб.

Юридическая фирма: юридическая группа «Пилот»

Описание кейса: АО ОМЗ признано банкротом, в реестр требований кредиторов включены ВЭБ.РФ, ФНС России и Департамент обеспечения деятельности мировых судей г. Москвы на общую сумму свыше 17,5 млрд руб. Команда юридической группы «Пилот» сопровождает процедуру в интересах конкурсного управляющего: инициировала возврат активов и оспаривание сделок, добилась привлечения контролирующих лиц к ответственности, защищала права управляющего.

Ключевым эпизодом стало рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара группы Хотина А. Ю. и аффилированных структур — ООО «Гефест-Рентал», Лопатина А. Л., ООО «Антуртех» и ООО «Авангард». Суды двух инстанций признали наличие оснований для субсидиарной ответственности и взыскали солидарно 16,234 млрд руб., при этом впервые в практике по данной группе дел установлен контролирующий статус Хотина А. Ю. при отсутствии формально-юридических признаков аффилированности.

В рамках дела установлен статус контролирующего лица в отношении скрытого бенефициара Хотина А. Ю. и вхождение в группу компаний «Русь-Ойл», дана комплексная оценка схеме внутригруппового движения денежных средств, приняты во внимание доводы о выводе активов и непередаче документации с применением презумпций статей 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве. Сформированные правовые выводы имеют прецедентное значение для практики привлечения скрытых бенефициаров к субсидиарной ответственности и используются в аналогичных спорах по делам о банкротстве крупных холдингов.

Клиент: экс-ревизор АО «Открытие Холдинг»

Финансовая оценка: 1 трлн руб.

Юридическая фирма: КА «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: Конкурсный управляющий АО «Открытие Холдинг» обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в размере непогашенных требований кредиторов более 1 трлн руб.

Наряду с руководителями, членами правления и совета директоров управляющий просил привлечь лиц, допустивших искажение бухгалтерской отчетности, а также ревизора общества. В вину ревизору вменялись два основания: ненадлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, участие в искажении бухгалтерской отчетности и причинение существенного вреда кредиторам путем вывода денег на себя по недействительному договору.

Коллегии адвокатов удалось отстоять правовую позицию об отсутствии у ревизора статуса контролирующего должника лица, укрепив данный вопрос в судебной практике. Суд также согласился с позицией адвокатов о невозможности привлечения доверителя к ответственности в связи с совершением им недействительной сделки, доказав, что она не является значимой для должника применительно к масштабам его деятельности.

По эпизоду искажения бухгалтерской отчетности доверитель стал одним из трех ответчиков, в отношении которого было принято решение об отказе в удовлетворении требований. В результате рассмотрения спора суды двух инстанций отказали в привлечении клиента к субсидиарной ответственности.

Клиент: экс-председатель совета директоров и экс-член правления банка

Финансовая оценка: 11 млрд руб.

Юридическая фирма: КА «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Описание: Коллегии адвокатов удалось защитить доверителей от взыскания убытков в размере 11 млрд руб. в рамках дела о банкротстве АО «Интерпромбанк».

В вину топ-менеджерам банка вменялись несколько групп эпизодов: 75 эпизодов выдачи заведомо невозвратных кредитов в пользу 20 заемщиков, в том числе входящих в группу компаний Дмитрия Мазурова «Новый поток», включая Марийский НПЗ и других нефтетрейдеров; эпизоды предоставления банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам.

В ходе ведения процесса адвокаты взяли на себя лидирующую роль в работе с доказательствами, которые представляли собой многотомные кредитные досье по каждому из 80 эпизодов. Благодаря высокоэффективной организации работы с доказательствами Коллегия адвокатов отстояла позицию об экономической обоснованности выдачи каждого кредита с учетом оценки финансового положения заемщиков, качества обслуживания задолженности и категории ссуд на дату выдачи. При этом адвокаты защитили позицию о том, что к спору применимо правило о защите делового решения, сформулированное Верховным судом РФ в рамках дел о банкротстве банков «Балтика» и «Гринфилд», и при голосовании за выдачу кредитов члены кредитного комитета строго соблюли все корпоративные процедуры и руководствовались положительными заключениями профильных подразделений банка. В результате суды двух инстанций отказали конкурсному управляющему во взыскании убытков в полном объеме.

Клиент: основатели и экс-акционеры авиакомпании «Трансаэро»

Финансовая оценка: 249 млрд руб.

Юридическая фирма: адвокатское бюро ЕПАМ (АБ ЕПАМ)

Описание: Команда АБ ЕПАМ защитила интересы основателей и бывших топ-менеджеров авиакомпании «Трансаэро». В 2015 году в отношении авиакомпании была возбуждена процедура банкротства, а в 2017 году введено конкурсное производство. Кредитор и конкурсный управляющий обратились с заявлениями о привлечении экс-акционеров и топ-менеджеров авиакомпании к субсидиарной ответственности.

Рассмотрение данного спора стало одним из крупнейших и сложных процессов в российской практике о привлечении к субсидиарной ответственности. Заявители требовали взыскать с доверителей бюро более 249 млрд руб.

На протяжении восьми лет адвокаты АБ ЕПАМ последовательно реализовывали выработанную стратегию защиты, включавшую комплексные судебные экономические экспертизы, сбор и представление колоссального объема финансовых и корпоративных документов, установление преюдициальных фактов в ряде обособленных споров и т. д.

В результате судами трех инстанций подтверждено: у авиакомпании не имелось признаков неплатежеспособности в период руководства доверителями бюро; бухгалтерская отчетность авиакомпании была достоверной и соответствовала требованиям законодательства; совершенные доверителями бюро сделки носили экономически оправданный характер и не нанесли ущерба компании или ее кредиторам; ухудшение финансовых показателей авиакомпании было вызвано внешними макроэкономическими факторами, включая санкционные ограничения и колебания валютного курса.

В октябре 2025 года суд кассационной инстанции оставил без изменений решения нижестоящих судов, отказавших в привлечении доверителей бюро к субсидиарной ответственности, и поддержал правомерность позиции адвокатов АБ ЕПАМ.

Для юридической практики РФ дело «Трансаэро» является ориентиром: суды сформировали важные подходы к оценке экспертиз, проведенных в рамках банкротства, допустимости совершения сделок, распределению бремени доказывания по делам о субсидиарной ответственности. Это тот редкий случай, когда топ-менеджмент крупной обанкротившейся компании с сотнями кредиторов смог доказать отсутствие своей вины в банкротстве и добиться полного отказа в привлечении к субсидиарной ответственности при активном противодействии со стороны крупнейших банков и кредиторов.

Клиент: «Тинтрейд Лимитед» (Tintrade Limited)

Финансовая оценка: 5,4 млрд руб.

Юридическая фирма: бюро адвокатов «Де-юре»

Описание: В рамках дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода юристы МГКА «Бюро адвокатов “Де-юре”» с 2020 года представляют интересы конкурсного кредитора — компании «Тинтрейд Лимитед», занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами. Одной из ключевых проблем в ходе сопровождения процедуры являлась позиция конкурсного управляющего, требовавшего себе вознаграждение в беспрецедентном размере 5,4 млрд руб. Юристы последовательно на протяжении четырех лет оспаривали эту сумму, указывая на ее несоразмерность реальному вкладу управляющего. Так, решение суда первой инстанции вынесено в пользу конкурсного управляющего, суд установил вознаграждение в требуемом им размере. Однако апелляционный суд принял решение в пользу позиции юристов, существенно снизив размер до 200 млн руб., что в 27 раз меньше требований конкурсного управляющего. В суде кассационной инстанции определение оставлено в силе. Данный судебный акт может высвободить более 5 млрд руб., которые в настоящее время зарезервированы на счетах должника. Эти средства будут возвращены в конкурсную массу и направлены на погашение требований кредиторов, в том числе и клиента. В настоящее время конкурсным управляющим подана кассационная жалоба в ВС РФ.

Коммерческие споры

Клиент: группа истцов, в группу входит шесть членов группы, из которых одно — юридическое лицо (представитель группы), оставшиеся пять — физические лица

Финансовая оценка: 85 млн руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Команда Forward Legal (партнер Карим Файзрахманов, юристы Олесь Груздев и Анна Шамич) представляла интересы группы истцов в групповом иске против компании СИБУР о взыскании долга по еврооблигациям. Данное дело стало самым большим групповым иском за последние несколько лет и первым групповым иском, дошедшим до Верховного суда. Дело носит прецедентный характер, поскольку в нем впервые разрешается процессуальный вопрос, касающийся разграничения компетенции по групповому требованию.

Юристы Forward Legal защищали интересы держателей еврооблигаций SIBUR Securities DAC против ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО СИБУР, начиная с этапа формирования группы и подачи иска. Поскольку в России нет четких правил определения подсудности по спорам, которые вытекают из финансовых инструментов, в отдельных случаях их рассматривают арбитражные суды, а в отдельных — суды общей юрисдикции. В рамках данного дела принципиально важным было добиться его рассмотрения именно арбитражными судами.

Первоначально Арбитражный суд города Москвы отказался рассматривать иск, передав его по подсудности в суды общей юрисдикции. Арбитражный апелляционный суд согласился с этим, после чего юристы обжаловали акты в Верховном суде. ВС РФ полностью согласился с доводами истца и передал дело на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Клиент: ООО «КЕХ еКоммерц» («Авито»)

Финансовая оценка: 18 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание кейса: Команда Forward Legal (старший партнер Алексей Карпенко, партнер Карим Файзрахманов, советник Александр Филатов, адвокат Олеся Макарова, юрист Елена Сатина) представляла в суде первой инстанции интересы ООО «КЕХ еКоммерц» («Авито») в споре о взыскании с «Авито» в пользу ООО «Группа компаний “Иксмэил”» («Иксмэил») 18 млрд руб.

Между сторонами действовал договор, по которому «Иксмэил» выступал логистическим партнером «Авито», осуществляя доставку заказов пользователей. «Иксмэил» основывал требования на том, что «Авито» злоупотребило правом при расторжении договора и тем самым разрушило бизнес-структуру истца из более чем 700 ПВЗ. «Иксмэил» требовал признать расторжение договора незаконным, взыскать упущенную выгоду (стоимость неполученных заказов), а также стоимость разрушенного бизнеса.

Разбирательство в суде первой инстанции заняло практически год — стороны представляли массу доказательств (переписку сторон, документы об эффективности исполнения договора, заключения специалистов). В ходе спора команде Forward Legal удалось убедить суд, что «Авито» расторгло договор в полном соответствии с его условиями и положениями закона. «Авито» обеспечило планомерное завершение отношений, мотивирующую выплату и в целом учитывало законные интересы контрагента. Суд не нашел оснований для признания расторжения незаконным и взыскания с «Авито» каких-либо убытков.

Проигрыш спора мог повлечь катастрофические финансовые последствия для «Авито», существенно повлиять на работу рынка маркетплейсов, повысить стоимость доставки для пользователей.

Клиент: Коллективный иск российских инвесторов vs АО ГТЛК

Финансовая оценка: $1,6 млрд

Юридическая фирма: юридическая группа a.t.Legal

Описание: Проект представляет собой системную защиту прав держателей еврооблигаций, эмитированных иностранными компаниями, связанными с АО ГТЛК, и демонстрирует институционализацию механизма коллективных исков в арбитражной практике.

После введения санкций ЕС выплаты по еврооблигациям на $1,6 млрд, связанным с АО ГТЛК, были прекращены, что поставило под угрозу интересы сотен российских держателей бумаг. Команда a.t.Legal инициировала первый в арбитражной практике России коллективный иск инвесторов к эмитенту (51 бенефициар (физические лица) и 3 юридических лица (включая страховые и консалтинговые компании), сформировав объединенную правовую позицию и доказательную базу, подтверждающую систематическое уклонение должника от исполнения обязательств.

Фирма разработала стратегию консолидации требований, организовала взаимодействие инвесторов, обеспечила процессуальную координацию и добилась признания иска коллективным. Это позволило приостановить индивидуальные дела, снизить риски дублирующих процессов и усилить давление на должника.

Юристы подготовили комплекс экономических и юридических обоснований применимости российского права, провели анализ международных обязательств эмитента, участвовали во всех судебных заседаниях и обеспечили публичное сопровождение. В ходе спора ГТЛК добровольно удовлетворила требования большинства инвесторов—доверителей компании, обеспечив фактическое исполнение обязательств и снижение совокупного объема задолженности.

Проект стал первым и принципиально значимым прецедентом применения института коллективного иска в защиту прав инвесторов на финансовом рынке России. Кейс сформировал первый процессуальный фундамент для применения групповых исков на российском финансовом рынке, показал их эффективность как инструмента коллективной защиты и стал прецедентом для последующей институционализации этого механизма.

Клиент: АО «ВНИИмонтажспецстрой» и ООО «ПИК-Корпорация»

Финансовая оценка: 14 млрд руб.

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание: Команда Forward Legal (старший партнер Алексей Карпенко, советники Данил Бухарин, Олег Шейкин и Александр Филатов, адвокат Илья Рыжаков, юристы Олесь Груздев, Яна Медведева и Валерия Кузнецова) представляла интересы АО «ВНИИмонтажспецстрой» и ООО «ПИК-Корпорация» в споре с АО «Горизонт» о расторжении инвестиционного договора и взыскании более 14 млрд руб. Истец утверждал, что проект строительства не был реализован из-за действий ответчиков, и требовал вернуть инвестиционный взнос, проценты за пользование чужими денежными средствами и упущенную выгоду.

Основная сложность дела заключалась в том, что требовалось детально проанализировать ход реализации инвестиционного проекта, структуру стоимости строительства и хронологию согласований, чтобы доказать отсутствие нарушений со стороны ответчиков. Команде бюро удалось показать, что срыв проекта был вызван действиями самого инвестора, который не согласовал изменение стоимости и сроков в условиях изменившейся экономической конъюнктуры. Апелляционный суд согласился с позицией ответчиков и полностью отменил решение первой инстанции, отказав АО «Горизонт» в удовлетворении всех требований. Благодаря этому клиенты избежали многомиллиардных потерь и подтвердили правомерность своих действий при реализации инвестиционного проекта.

Клиент: ООО «Газпром переработка Благовещенск» (ГППБ)

Финансовая оценка: 90 млрд руб.

Юридическая фирма: Asari Legal, Better Chance

Описание: Команда юристов Better Chance совместно с Asari Legal представляет интересы ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром») в Арбитражном суде Амурской области в рамках дела о привлечении компании международного технологического концерна Linde к солидарной деликтной ответственности.

Предметом спора является требование о привлечении ответчиков к солидарной деликтной ответственности в виде взыскания убытков, понесенных клиентом в результате техногенных событий (пожаров) на Амурском газоперерабатывающем заводе — одном из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» и ключевом звене технологической цепочки поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Решение по данному делу имеет стратегическое значение для экономического оборота и судебной практики, так как напрямую затрагивает интересы широкого круга российских компаний, столкнувшихся с односторонним прекращением исполнения обязательств иностранными контрагентами, в том числе из-за санкционных ограничений. В частности, рассмотрение спора будет касаться вопросов возможности прямого привлечения группы иностранных компаний, выступавших субподрядчиками по проекту, к солидарной деликтной ответственности и обращения взыскания на доли участия таких иностранных компаний в российских обществах.

Кроме того, решение имеет важное значение для определения исключительной компетенции российских арбитражных судов, в том числе в части соотношения статей 247 и 248.1 АПК РФ. Рассматривая деликтные требования истца, поданные по правилам статьи 247 АПК РФ (по месту причинения вреда), Арбитражный суд Амурской области подтвердил свою компетенцию на основании статьи 248.1 АПК РФ и отказал в удовлетворении ходатайств ответчиков об оставлении иска без рассмотрения. Значимость спора, помимо прочего, обусловлена существенной суммой спора и важностью проекта для российской газовой инфраструктуры.

Клиент: ПАО «Сбербанк»

Финансовая оценка: €132,6 млн

Юридическая фирма: Forward Legal

Описание кейса: Команда Forward Legal (старший партнер Алексей Карпенко, юристы Олесь Груздев, Маргарита Легенкина, Яна Медведева, Анна Шамич) представляла интересы ПАО «Сбербанк» в суде кассационной инстанции против «ИНГ Банк Франс», «ИНГ Банк Н.В.», «Ю-Би-Эс АГ», «ИНГ Белгиум Н. В.» и других иностранных банков.

ПАО «Сбербанк» получило синдицированный кредит от «ИНГ Банк Франс». После того как ПАО «Сбербанк» оказалось под санкциями США и Евросоюза, его счета были заблокированы. Это ограничило банк в возможности платить по кредиту «ИНГ Банк Франс». По этой причине ПАО «Сбербанк» предложило «ИНГ Банк Франс» внести изменения в кредитный договор. Согласно этим изменениям, ПАО «Сбербанк» получало возможность погасить долг по кредиту путем использования своих иностранных активов, в том числе на счетах «ИНГ Банк Белгиум Н. В.», «Ю-Би-Эс АГ» и т. д.

Иностранные банки возражали. Они ссылались на то, что договор подчинен английскому праву, которое не допускает изменения кредитного договора в судебном порядке. В рамках данного дела оспаривалась применимость английского права, поскольку оно позволяет иностранным банкам извлекать выгоду из санкций против России. В этом смысле право Англии и Уэльса нарушает российский публичный порядок. Стороны также спорили о возможности изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств по смыслу статьи 451 ГК РФ.

Команде проекта удалось защитить интересы ПАО «Сбербанк» в полном объеме и доказать, что нижестоящие суды законно изменили договор и дали ПАО «Сбербанк» право исполнить свой долг за счет иностранных активов.

Клиент: «Капитал Лайф Страхование Жизни»

Финансовая оценка: 6,7 млрд руб.

Юридическая фирма: Delcredere

Описание: В 2022 году Euroclear из-за европейских санкций против российских компаний заблокировал выплаты по ценным бумагам, принадлежавшим «Капитал Лайф». Компания обратилась в суд с требованием о взыскании с Euroclear многомиллиардных убытков, вызванных блокировкой активов — ценных бумаг Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen.

В суде юристы Delcredere доказали, что «Капитал Лайф» обладает правом на прямой иск к Euroclear как к лицу, причинившему вред и в размере заблокированных расчетно-клиринговой организацией денежных средств. Юристы также доказали, что положения Указа президента №665 не являются императивными, не гарантируют компенсацию заблокированных платежей и не являются препятствием для удовлетворения иска. Суд удовлетворил требования Delcredere в полном объеме и взыскал с Euroclear 6,7 млрд руб. Решение также подтвердила апелляционная инстанция.

Юристы Delcredere смогли сохранить меняющуюся в негативную сторону практику, которая накладывала на инвесторов дополнительные обязанности для разблокировки активов (подача заявления на получение лицензии на разблокировку, ожидание исполнения в рамках Указа №665 и т. д.).

Клиент: ООО «РусХимАльянс» (РХА)

Финансовая оценка: 36 млрд руб.

Юридическая фирма: E L W I

Описание: В 2024 году в рамках дел №А56–83241/2023 и №А56–83242/2023 РХА добился удовлетворения исковых требований в Арбитражном суде СПб и ЛО о взыскании с Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wrttemberg (банки) задолженности по гарантиям, обеспечивающим обязательства Linde GmbH и Linde PLC по строительству завода СПГ в районе п. Усть-Луга.

В ходе исполнительного производства против банков в качестве значимого актива у данных должников была обнаружена дебиторская задолженность (права требования) по синдицированным кредитным договорам, заключенным 25 мая 2018 года и 3 октября 2018 года с ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ).

В 2025 году с целью воспрепятствования обращению взыскания на обнаруженную дебиторскую задолженность НКНХ подал в Арбитражный суд Республики Татарстан иски о признании прав требований у банков по кредитным договорам отсутствующими (дела №А65–3672/2025 и №А65–3675/2025). Впоследствии НКНХ последовательно подал еще ряд исков в Арбитражный суд города Москвы и Арбитражный суд Республики Татарстан, все из которых так или иначе направлены на оспаривание наличия долга перед банками и воспрепятствование РХА в обращении взыскания на дебиторскую задолженность. На данный момент команде E L W I уже удалось добиться отказа признания части требований.

Значимость и прецедентность данного спора для правовой системы заключается в следующем: в указанных спорах рассматривается вопрос о применимости к обращению взыскания на дебиторскую задолженность Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», который в отсутствие специального разрешения Минфина предписывает российским дебиторам исполнять свои обязательства перед иностранными кредиторами только на счета типа С. Кроме того, в делах будет разрешен вопрос, препятствует ли обращению взыскания на дебиторскую задолженность инициирование спора об оспаривании этой задолженности спустя продолжительное время после возникновения самой задолженности.

Клиент: МКАО «Ареал» (ранее — МКАО «Хайлэнд Голд»)

Финансовая оценка: 200 млн руб.

Юридическая фирма: Forward Legal со стороны МКАО «Ареал» (ранее — МКАО «Хайлэнд Голд»), KKMP Legal со стороны ООО «Минералы Камчатки»

Описание кейса: Команда Forward Legal (партнер Карим Файзрахманов, советник Людмила Лукьянова и адвокат Олеся Макарова) представляла интересы МКАО «Ареал» в споре с ООО «Минералы Камчатки» о взыскании убытков за недостоверность налоговых заверений, предоставленных в сделке по приобретению группы «Золото Камчатки».

Спор возник в связи с привлечением к налоговой ответственности компании из группы «Золото Камчатки» вопреки предоставленным ООО «Минералы Камчатки» (продавец по сделке) заверениям. Поскольку размер уплаченных штрафов и налоговых платежей превысил установленные в договоре купли-продажи пороговые значения, ограничивающие ответственность продавца, МКАО «Ареал» обратилось в суд.

Суды двух инстанций отказали МКАО «Ареал» в иске, ссылаясь на то, что покупатель был осведомлен о рисках недостоверности заверений, поскольку проводил перед сделкой due diligence, а значит, потенциальная недостоверность данного заверения была известна покупателю.

В суде кассационной инстанции адвокатам Forward Legal удалось отменить судебные акты нижестоящих инстанций. Кассация согласилась с позицией, что проведение due diligence независимым покупателем не может освобождать продавца от ответственности за недостоверность заверений, а институт заверений может использоваться для распределения рисков между сторонами и в ситуации, когда такие риски выявлены в рамках due diligence.

Дело имеет важное значение для института заверений, поскольку постановление кассации уточняет правовую природу заверений и реабилитирует его как договорный инструмент.

Клиент: ПАО «Совкомбанк»

Финансовая оценка: 7 млрд руб.

Юридическая фирма: Orchards

Описание: Защита интересов ПАО «Совкомбанк» в прецедентном споре о взыскании убытков с иностранных финансовых групп Citibank N.A. и J.P. Morgan Securities PLC и их российских дочерних обществ.

Между ПАО «Совкомбанк» и иностранными финансовыми группами в лице Citibank N.A. и J.P. Morgan Securities PLC были заключены сделки с производными финансовыми инструментами. В результате исполнения этих сделок у иностранных лиц сформировалась задолженность перед ПАО «Совкомбанк». Иностранные финансовые группы не отрицали факта возникновения долга, однако отказались от его погашения, ссылаясь на недружественные санкции, введенные в отношении ПАО «Совкомбанк».

Перед командой Orchards была поставлена задача взыскания данной задолженности как с непосредственного иностранного контрагента по договору, так и с российских организаций, входящих в иностранную группу, заблокировавшую активы ПАО «Совкомбанк». При рассмотрении дел в Верховном суде РФ адвокатам Orchards удалось доказать возможность предъявления требований к иностранному и российскому обществам. Верховный суд РФ подтвердил, что такой подход в целом обоснован и правомерен, сформулировал критерии для установления солидарной ответственности, а также требования для формирования доказательственной базы по такой категории споров. Определение СКЭС ВС РФ по делам ПАО «Совкомбанк» и его правопреемника ООО СМР в отношении дочерних обществ Citibank и J.P. Morgan стали прецедентом для рассмотрения подобных дел в нижестоящих судах. К настоящему времени доверитель Orchards получил исполнение присужденных сумм в полном объеме.

Клиент: «ЕвроХим»

Финансовая оценка: 202 млрд руб.

Юридическая фирма: Orchards

Описание: Защита интересов ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2; входит в группу «ЕвроХим») в комплексе споров с группой Maire и иностранными банками в связи с прекращением реализации контрактов на строительство заводов по производству аммиака и карбамида в городе Кингисеппе.

Между ООО ЕХСЗ-2 и входящими в группу Maire ООО «МТ Руссия» и Tecnimont S.p.A. были заключены договоры на строительство заводов. В мае 2022 года подрядчики приостановили работы по строительству со ссылкой на санкционные ограничения ЕС. К моменту приостановки работ итальянская сторона отставала от графика, а выполнение работ составляло около 25%. В августе 2022 года ООО ЕХСЗ-2 заявило о расторжении контрактов из-за фактического отказа подрядчиков от исполнения обязательств. Для защиты своих интересов и возмещения убытков ООО «ЕХСЗ-2» инициировало серию судебных споров с компаниями группы Maire, а также банками-гарантами на сумму свыше 202 млрд руб.

Перед командой Orchards была поставлена задача добиться удовлетворения требований ООО ЕХСЗ-2 посредством привлечения к солидарной ответственности ООО «МТ Руссия» и Tecnimont S.p.A., а также комплексного правового сопровождения в иных судебных разбирательствах. В настоящее время Арбитражным судом города Москвы удовлетворены требования ООО ЕХСЗ-2 к ООО «МТ Руссия» и Tecnimont S.p.A., с ответчиков солидарно взыскано свыше 171 млрд руб. Кроме того, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил запрет на ведение ответчиками разбирательств за пределами РФ, установив на случай неисполнения запрета судебную неустойку (астрент) в размере более 90 млрд руб.

Корпоративные споры

Клиент: ООО «Родные поля»

Финансовая оценка: 300 млрд руб.

Юридическая фирма: VERBA LEGAL

Описание: Проект касался одного из наиболее резонансных и первых дел года о применении законодательства о контроле иностранных инвестиций в стратегические компании (57-ФЗ). Генеральная прокуратура требовала обращения в доход государства 100% долей одного из крупнейших российских зернотрейдеров, ООО «Родные поля» (выручка ~300 млрд руб.), утверждая, что конечный бенефициар является иностранцем. Спор носил беспрецедентный для агросектора масштаб, а его исход определял судьбу системообразующего предприятия с огромным оборотом.

Задача юристов VERBA LEGAL заключалась в полной защите прав собственности конечного владельца. Необходимо было опровергнуть квалификацию «иностранного контроля» и статуса компании в качестве стратегической, легитимировать структуру владения и подтвердить соответствие структуры требованиям российского законодательства. Сложность усугублялась публичным характером претензий и необходимостью действовать на стыке корпоративного, административного, антимонопольного и конституционного права.

Была разработана многоступенчатая стратегия, включавшая отстаивание позиции в судах первой и апелляционной инстанций, подготовку кассационных и надзорных жалоб, а также стратегию обращения в Конституционный суд РФ. Параллельно велась работа по блокированию любых незаконных регистрационных действий.

Дело имеет фундаментальное прецедентное значение, формируя подходы к доказыванию «иностранного контроля» и защите прав собственности российского гражданина в условиях применения 57-ФЗ.

Клиент: ПАО ЮГК

Финансовая оценка: 105 млрд руб.

Юридическая фирма: VERBA LEGAL

Описание: Генеральная прокуратура обратилась с требованием об обращении в доход государства акций и долей группы компаний ЮГК (более 20 компаний), принадлежащих Струкову К. И. и иным лицам, которые, по мнению Генеральной прокуратуры, получили контроль над компаниями в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сложность проекта заключалась в том, что юристы VERBA LEGAL не только представляли интересы ПАО ЮГК (входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России) в серии исков, инициированных Генеральной прокуратурой, но и обеспечивали юридическое сопровождение деятельности группы компаний в целях ее бесперебойного функционирования, поскольку ПАО ЮГК также является эмитентом облигаций, поэтому наложенные судами обеспечительные меры могли привести в том числе к техническому дефолту из-за невозможности осуществления выплат купонных доходов по облигациям.

Клиент: производитель и международный лидер рынка коммерческого холодильного оборудования

Финансовая оценка: 6 млрд руб.

Юридическая фирма: LEVEL Legal Services

Описание: Представление группы компаний в серии сложных параллельных разбирательств — в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ и в российских арбитражных судах. Споры были связаны с поставками оборудования, по которым заказчик получил продукцию, но не мог произвести оплату ввиду прекращения первоначальных обязательств в соответствии с многоуровневой документацией по реструктуризации международной группы компаний, составленной по английскому праву. Эта документация включала механизмы субординации, уступки прав и прекращения требований.

Проект включал ряд вопросов системного значения: соотношение субординационной документации по реструктуризации по английскому праву и прав по последующим договорам поставки по российскому праву; пределы компетенции арбитражного (третейского) суда по спорам, выходящим за рамки арбитражной оговорки, а также влияние санкций на действительность и прекращение обязательств.

Подтверждение значения соглашений о субординации и реструктуризации требований обеспечивает финансовую устойчивость, стандарты проведения международной реструктуризации долгов корпоративной группы компаний и позволяет избежать многомиллионных претензий по поставкам. Уникальность проекта заключается в формировании комплексного подхода по справедливому соотношению коммерческих прав требований в рамках многосторонней комплексной реструктуризации международной группы компаний с определением приоритетности требований, а также применения такой документации в условиях санкционных ограничений.

Все международные разбирательства завершены. МКАС при ТПП РФ вынес ряд решений в пользу клиента LEVEL Legal Services, международной группы, которые не были оспорены.

Клиент: ООО «Вайлдберриз» (Wildberries)

Финансовая оценка: 300 млрд руб. (стоимость оспариваемых долей в дочерних компаниях)

Юридическая фирма: VERBA LEGAL

Описание: Дело касалось одного из крупнейших в истории российского ритейла и e-commerce корпоративных конфликтов. В рамках бракоразводного процесса Владислав Бакальчук инициировал иск с целью оспорить сделки по передаче ключевых дочерних компаний Wildberries в новую структуру — ООО РВБ. Задача юристов VERBA LEGAL, представлявших интересы ООО «Вайлдберриз» как ответчика, заключалась в комплексной защите от иска. Требовалось не только доказать законность оспариваемых сделок, но и защитить бизнес от дестабилизации, сохранив контроль над критически важными активами.

Семейные споры

Клиент: Данила Козловский

Финансовая оценка: 1 руб.

Юридическая фирма: адвокатское бюро «Вертикаль»

Описание: АБ «Вертикаль» выиграло в Верховном суде диффамационный спор российского актера и продюсера Данилы Козловского против активиста Виталия Бородина.

Поводом для обращения стала кампания по распространению дискредитирующей информации со стороны Виталия Бородина, которая нанесла прямой репутационный ущерб доверителю как публичному лицу и вызвала широкий общественный резонанс. В результате у общества сформировалось неверное представление как о содержании выступлений, так и о личности Данилы Козловского, что повлекло значительный репутационный и материальный ущерб для актера: расторжение контрактов, отмену проектов.

Перед адвокатами стояла задача доказать, что опубликованная информация не соответствует действительности.

Пресненский суд Москвы признал распространенные Виталием Бородиным сведения порочащими, обязав удалить их и опубликовать официальное опровержение. Суды апелляционной и кассационной инстанции поддержали вынесенное решение, после чего активист подал жалобу в высшую инстанцию.

Верховный суд, истребовав дело и рассмотрев жалобу в судебном заседании, отказал в ее удовлетворении и подтвердил законность и обоснованность вынесенных нижестоящими судами актов. В вопросе материальной компенсации суд удовлетворил требование о взыскании заявленного символического 1 руб., что подчеркивает приоритет восстановления справедливости. Данный кейс является одним из редких случаев, когда адвокатам удалось защитить публичную личность от злонамеренной попытки канселинга.