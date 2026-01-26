ФАС проверит повышение тарифов МТС для 18 млн абонентов

МТС (MOEX: MTSS) уведомил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о планах повысить тарифы в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале. В их числе граждане, которым оператор по мировому соглашению с ФАС должен был обеспечить варианты снижения стоимости услуг связи.

ФАС направила МТС письмо, в котором отметила, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми. МТС должна дать ответ в течение двух рабочих дней с момента получения письма.

Если оператор все равно увеличит тарифы упомянутым категориям граждан, ФАС пригрозила принять меры. Также служба «проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов», уточняется в пресс-релизе ФАС.

Причиной судебного спора ФАС и МТС стало повышение оператором тарифов весной 2024 года. ФАС сочла рост тарифов необоснованным и впервые обязала оператора перечислить в бюджет полученный доход вместо ранее применявшегося фиксированного штрафа до 1 млн руб. 13 ноября 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение сторон. МТС и ФАС согласовали порядок и сроки приведения тарифов в соответствие с требованиями антимонопольного органа, включая предложения абонентам, затронутым изменениями 2024 года, вариантов возврата тарифов. МТС также перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и вложит 2,4 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах.