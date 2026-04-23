Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Челябинска Александра Астахова

Областной суд оставил в СИЗО бывшего заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Апелляционная жалоба на решение о заключении экс-чиновника под стражу отклонена. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Александра Астахова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в конце марта этого года. Тогда на него было заведено уголовное дело о злоупотреблении. По данным источника, предполагается, что преступление совершено при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура).

Вскоре стало известно о втором эпизоде уголовного дела. Следствие считает, что осенью 2022 года он неправомерно и неэффективно растратил деньги из бюджета, направив их на ремонт аварийного общежития в Металлургическом районе. Ущерб составил 20 млн руб.

В начале апреля Александра Астахова отстранили от должности замглавы Челябинска по городскому хозяйству.

Ольга Воробьева