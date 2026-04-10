Арестованного замглавы Челябинска освободили от должности

Заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова освободили от обязанностей, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах. Ранее его задержали и арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Александра Астахова уволили с 10 апреля 2026 года в связи с прекращением допуска к государственной тайне.

Александра Астахова задержали в конце марта этого года. Тогда на него было заведено первое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным источника, предполагается, что преступления совершены при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура). Вскоре в отношении Александра Астахова возбудили новое дело о злоупотреблении — при осуществлении ремонта аварийного дома в Металлургическом районе.

Виталина Ярховска