Главу новосибирского минсельхоза будет согласовывать заксобрание

Депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии 23 апреля приняли поправку в устав региона, дающую парламенту право согласовывать назначение на должность заместителя председателя областного правительства — министра сельского хозяйства. Ранее депутаты аграрного комитета подвергли критике занимающего этот пост Андрея Шинделова.

По мнению слуг народа, чиновник не справился с вызовами при ликвидации последствий массового заболевания скота пастереллезом в марте этого года и не приложил усилий для ускорения социальных и компенсационных выплат фермерам. В минувший понедельник, 20 апреля, глава региона Андрей Травников отправил министра в отставку.

Депутаты также дают согласие на назначение первых вице-губернаторов, министров строительства, финансов и налоговой политики, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Михаил Кичанов