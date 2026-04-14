Новосибирский министр ответил за скот

Руководство законодательного собрания Новосибирской области во главе со спикером Андреем Шимкивым подвергло критике работу вице-премьера — министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. По мнению депутатов, чиновник не справился с вызовами при ликвидации последствий массового заболевания скота и не приложил усилий для ускорения выплат фермерам. Об отставке министра речь пока не идет, но в парламенте подготовят поправки к областному уставу о праве депутатов согласовывать кандидатуру главы минсельхоза.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Шинделов

Комитет по аграрной политике заксобрания Новосибирской области 14 апреля обсудил две актуальные для местных сельхозпроизводителей темы: о ликвидации последствий массового заболевания скота в феврале—марте и о доведении средств господдержки до предприятий отрасли.

Как выяснилось, претензии к работе областного министерства сельского хозяйства накопились сразу у нескольких фракций.

«Особо хочу обратить ваше внимание на кадры, где министр сельского хозяйства Новосибирской области уходит от диалога с пострадавшей (владелицей изъятого для уничтожения скота.— “Ъ”). Кадры в сети интернет разлетелись быстро по стране и нанесли репутационный ущерб нашему региону. Считаю, что министр сельского хозяйства не справился с вызовами и, как следствие, должны быть сделаны соответствующие выводы»,— заявил лидер фракции КПРФ Роман Яковлев, назвав главу минсельхоза «несостоятельным».

«Остро стоит кадровый вопрос»,— согласился с коллегой Константин Терещенко («Справедливая Россия»). Он привел данные федерального Минсельхоза, согласно которым в Омской области к 9 апреля сельхозпроизводители освоили 26,7% средств, предусмотренных на эти цели из федерального бюджета, и 41,55% — из регионального. В Новосибирской же области — только 0,36% и 11,65% соответственно. А председатель аграрного комитета единоросс Денис Субботин отметил, что проблема с низкими темпами доведения финансовой господдержки до адресатов не решается годами. «Раз за разом мы слушаем: все правительство, все министерства работают хорошо, но у нас ничего не получается… Наша область — одна из худших по рейтингу»,— резюмировал он, добавив, что «на сегодня ситуация выглядит печально».

Сам Андрей Шинделов рассказал депутатам, что ликвидация последствий массового заболевания скота идет по плану: первая дезинфекция выполнена на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), в ряде сел сняты ветеринарные посты.

«В настоящее время разработана "дорожная карта" восстановления поголовья ЛПХ… Мы имеем потребность, которую эти ЛПХ планируют приобрести после снятия карантина, после проведения всех ветеринарных мероприятий. И также представлен потенциал по наличию поголовья в наших организованных формах, крестьянско-фермерских хозяйствах, которые соответствуют требованиям по продуктивности, по содержанию»,— сообщил министр. Что касается доведения до пострадавших средств господдержки, то все согласующие выделение средств инстанции действуют по существующим регламентам, заверил он.

Аргументы главы минсельхоза депутатов не убедили.

В качестве одной из мер для изменения ситуации комитет решил подготовить поправки к уставу области, которые бы дали заксобранию право согласовывать назначение на должность зампреда областного правительства — министра сельского хозяйства. Сейчас парламент дает согласие на назначение первых вице-губернаторов, министров строительства, финансов и налоговой политики, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Инициатива была одобрена единогласно. «Я считаю, что этот вопрос уже давно назрел, его надо принимать. Я попрошу… подготовить, и если получится, то на этой сессии принять. Куй железо, пока горячо»,— поддержал планируемые изменения в устав спикер Андрей Шимкив («Единая Россия»), добавив, что такое согласование — «не только полномочие, но и ответственность». Присутствовавший на заседании первый зампред областного правительства Владимир Знатков против депутатской инициативы возражать не стал.

Денис Субботин пояснил “Ъ”, что речи о замене министра на сегодняшний день не идет, поскольку кадровые вопросы в правительстве решает губернатор: «Это абсолютно их компетенция, и здесь мы ничего не говорим. Мы констатировали, что ситуация долгое время остается, у меня нет другого слова, печальной». Следующая сессия заксобрания пройдет 23 апреля.

Валерий Лавский