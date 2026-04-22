В новый альбом Пола Маккартни войдет дуэт с Ринго Старром

Британские музыканты, участники группы The Beatles, Пол Маккартни и Ринго Старр записали дуэт для нового альбома господина Маккартни The Boys of Dungeon Lane. Сингл называется Home To Us, и он о Ливерпуле. Об этом сообщило Mirror.

Релиз Home To Us запланирован на следующий месяц, отмечает издание. В создании трека также участвовали Крисси Хайнд из группы Pretenders и Шарлин Спитери из группы Texas. Они записали бэк-вокал. По данным Mirror, Ринго Старр играет на барабанах и поет вместе с Полом Маккартни припев.

Фрагменты из трека играли во время презентации нового альбома Пола Маккартни в Лос-Анджелесе. «Ринго никогда не пел дуэтом ни с одним из участников The Beatles»,— сказал тогда музыкант. Ринго Старр также подтвердил слухи о дуэте с Полом Маккартни на шоу Джимми Киммела.

26 марта Пол Маккартни анонсировал выход 19-го сольного альбома. Продюсером альбома, в котором будет 14 композиций, выступил Эндрю Уотт. Он известен сотрудничеством с Rolling Stones и Элтоном Джоном. Название альбома — отсылка к улице в пригороде Ливерпуля. Сейчас улочка упирается в аэропорт имени другого битла — Джона Ленона.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Секретный аккорд».