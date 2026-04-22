Трамп заявил о помиловании Ираном приговоренных к казни женщин

Восемь заключенных иранских женщин, приговоренных к смертной казни из-за антиправительственных протестов, помилованы властями Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Четыре (женщины.— “Ъ”) будут немедленно освобождены, а четыре… приговорены к месяцу тюремного заключения», — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. Президент выразил благодарность правительству Ирана за то, что оно «выполнило его просьбу» и отменило казнь.

21 апреля произраильский активист Эяль Якоби опубликовал фотографии восьми девушек и заявил, что в ближайшее время их должны повесить. Репост поста сделал Дональд Трамп и призвал Иран помиловать иранок. Судебные органы Исламской Республики утверждают, что ни к какой смертной казни женщин и не приговаривали.