Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заявил о помиловании Ираном приговоренных к казни женщин

Восемь заключенных иранских женщин, приговоренных к смертной казни из-за антиправительственных протестов, помилованы властями Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Четыре (женщины.— “Ъ”) будут немедленно освобождены, а четыре… приговорены к месяцу тюремного заключения», — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. Президент выразил благодарность правительству Ирана за то, что оно «выполнило его просьбу» и отменило казнь.

21 апреля произраильский активист Эяль Якоби опубликовал фотографии восьми девушек и заявил, что в ближайшее время их должны повесить. Репост поста сделал Дональд Трамп и призвал Иран помиловать иранок. Судебные органы Исламской Республики утверждают, что ни к какой смертной казни женщин и не приговаривали.

Фотогалерея

Высшая мера

Предыдущая фотография
1939 год. Во Франции на площади у тюрьмы Сен-Пьер в Версале с помощью гильотины был казнен серийный убийца Эжен Вейдман. Исполнение приговора было запечатлено на камеру, что вызвало скандал с прессой, а позднее — запрет на проведение во Франции публичных казней

1939 год. Во Франции на площади у тюрьмы Сен-Пьер в Версале с помощью гильотины был казнен серийный убийца Эжен Вейдман. Исполнение приговора было запечатлено на камеру, что вызвало скандал с прессой, а позднее — запрет на проведение во Франции публичных казней

Фото: Автор неизвестен

1945 год. Казнь солдата союзных войск во время Второй мировой войны японским солдатом. На сегодняшний день в Японии высшая мера наказания осуществляется через повешение. В числе последних известных случаев — казнь участников секты «Аум Синрикё» в июле 2016 года, в 2022-м был приведен в исполнение смертный приговор Томохиро Като, который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио. В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек

1945 год. Казнь солдата союзных войск во время Второй мировой войны японским солдатом. На сегодняшний день в Японии высшая мера наказания осуществляется через повешение. В числе последних известных случаев — казнь участников секты «Аум Синрикё» в июле 2016 года, в 2022-м был приведен в исполнение смертный приговор Томохиро Като, который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио. В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек

Фото: AP

Фотография с выставки «Идет война народная», открытой к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фотография с выставки «Идет война народная», открытой к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

1917 год. Казнь в Иране. В Иране и Афганистане смертная казнь применяется до сих пор. В XX веке некоторые руководители этих государств были приговорены к высшей мере наказания, в том числе афганский президент Мохаммад Наджибулла был повешен талибами («Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ) в 1996 году на автокране

1917 год. Казнь в Иране. В Иране и Афганистане смертная казнь применяется до сих пор. В XX веке некоторые руководители этих государств были приговорены к высшей мере наказания, в том числе афганский президент Мохаммад Наджибулла был повешен талибами («Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ) в 1996 году на автокране

Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ

1900 год. Казнь через закапывание. В России применялась в XVII веке, в частности, к женщинам-мужеубийцам. Их закапывали по горло, иногда по грудь, прохожим запрещалось подходить и помогать чем-либо. Смерть наступала через три-четыре дня. Хотя указ 1689 года отменил такую меру, заменив отсечением головы, практика погребения заживо продолжала применяться и в XVIII век

1900 год. Казнь через закапывание. В России применялась в XVII веке, в частности, к женщинам-мужеубийцам. Их закапывали по горло, иногда по грудь, прохожим запрещалось подходить и помогать чем-либо. Смерть наступала через три-четыре дня. Хотя указ 1689 года отменил такую меру, заменив отсечением головы, практика погребения заживо продолжала применяться и в XVIII век

Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ

1920 год. Казнь в Шанхае. В Китае до сих пор широко применяется массовый расстрел. Такой мере подвергаются содержатели публичных домов, осужденные за взяточничество чиновники. При Мао Цзэдуне часто отсекали голову. При императорах использовался такой вид смертной казни, как «смерть от тысячи порезов»

1920 год. Казнь в Шанхае. В Китае до сих пор широко применяется массовый расстрел. Такой мере подвергаются содержатели публичных домов, осужденные за взяточничество чиновники. При Мао Цзэдуне часто отсекали голову. При императорах использовался такой вид смертной казни, как «смерть от тысячи порезов»

Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ

1941 год. После продолжительных пыток была повешена советская партизанка Зоя Космодемьянская. Вот что вспоминает одна из свидетельниц: «До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: &quot;Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это мое достижение&quot;»

1941 год. После продолжительных пыток была повешена советская партизанка Зоя Космодемьянская. Вот что вспоминает одна из свидетельниц: «До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: "Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это мое достижение"»

Фото: Автор неизвестен

Еще одним распространенным способом казни была гильотина. Впервые широко ее начали использовать в конце XVIII века во Франции. Ее аналоги также широко использовались в Шотландии и Ирландии

Еще одним распространенным способом казни была гильотина. Впервые широко ее начали использовать в конце XVIII века во Франции. Ее аналоги также широко использовались в Шотландии и Ирландии

Фото: Автор неизвестен

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби (на фото справа), осужденный за убийство, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Смертная казнь была отменена после публикации 9 октября 1981 года закона, принятого министром юстиции Робером Бадантером: «Завтра мы перелистнем кровавую страницу нашего правосудия»

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби (на фото справа), осужденный за убийство, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Смертная казнь была отменена после публикации 9 октября 1981 года закона, принятого министром юстиции Робером Бадантером: «Завтра мы перелистнем кровавую страницу нашего правосудия»

Фото: Murderpedia

Джордж Стинни стал самым молодым приговоренным к смертной казни в США в XX веке. Его казнили на электрическом стуле 16 июня 1944 года в возрасте всего 14 лет и 239 дней. Он был осужден за убийство двух девочек, процесс длился всего два с половиной часа. Суд над Стинни до сих пор вызывает споры

Джордж Стинни стал самым молодым приговоренным к смертной казни в США в XX веке. Его казнили на электрическом стуле 16 июня 1944 года в возрасте всего 14 лет и 239 дней. Он был осужден за убийство двух девочек, процесс длился всего два с половиной часа. Суд над Стинни до сих пор вызывает споры

Фото: AP / South Carolina Department of Archives and History

Электрический стул был впервые использован в США в 1890 году в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк. На протяжении XX века его применяли в 26 штатах, однако сегодня его вытесняют другие формы казни (например, смертельная инъекция)

Электрический стул был впервые использован в США в 1890 году в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк. На протяжении XX века его применяли в 26 штатах, однако сегодня его вытесняют другие формы казни (например, смертельная инъекция)

Фото: AP / Bill Chaplis

Газовые камеры использовались для казни в США с 1920-х годов. С 1976 по 2017 год в США зафиксировано 1442 смертных казней, из которых при помощи газовых камер — 11. В годы Второй мировой войны газовые камеры использовались в нацистской Германии

Газовые камеры использовались для казни в США с 1920-х годов. С 1976 по 2017 год в США зафиксировано 1442 смертных казней, из которых при помощи газовых камер — 11. В годы Второй мировой войны газовые камеры использовались в нацистской Германии

Фото: AP / Clarence Hamm

Фото 1936 года. В Сингапуре существует смертная казнь за отдельные преступления против государства, пиратство, мятеж в вооруженных силах, убийство, похищение человека, торговлю оружием, контрабанду наркотиков и торговлю ими. Смертный приговор приводится в исполнение только утром в пятницу и через повешение. В июле 2023 года впервые за 20 лет была казнена женщина, осужденная за перевозку наркотиков

Фото 1936 года. В Сингапуре существует смертная казнь за отдельные преступления против государства, пиратство, мятеж в вооруженных силах, убийство, похищение человека, торговлю оружием, контрабанду наркотиков и торговлю ими. Смертный приговор приводится в исполнение только утром в пятницу и через повешение. В июле 2023 года впервые за 20 лет была казнена женщина, осужденная за перевозку наркотиков

Фото: AP

Казнь афроамериканца Троя Дэвиса, которого многие считали невиновным, привлекла особое внимание в мире к применению высшей меры наказания в США. Дэвис был приговорен к смертной казни в 1991 году, приговор привели в исполнение в 2011-м. После его смерти в США и европейских столицах прошли многочисленные акции протеста

Казнь афроамериканца Троя Дэвиса, которого многие считали невиновным, привлекла особое внимание в мире к применению высшей меры наказания в США. Дэвис был приговорен к смертной казни в 1991 году, приговор привели в исполнение в 2011-м. После его смерти в США и европейских столицах прошли многочисленные акции протеста

Фото: AP / David Tulis

С 1960-х годов американские правозащитники ведут борьбу со смертной казнью. В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция

С 1960-х годов американские правозащитники ведут борьбу со смертной казнью. В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция

Фото: AP

1997 год. Казнь члена Исламистского либерального фронта (Манила). В исламе, согласно законам шариата, лица, совершившие умышленное убийство, педофилы, гомосексуалисты, лесбиянки, колдуньи, гадалки, экстрасенсы, должны быть казнены

1997 год. Казнь члена Исламистского либерального фронта (Манила). В исламе, согласно законам шариата, лица, совершившие умышленное убийство, педофилы, гомосексуалисты, лесбиянки, колдуньи, гадалки, экстрасенсы, должны быть казнены

Фото: AP / Bobby Timonera-AsiaPix PDI

18 июня 2010 года в штате Юта впервые за 14 лет был применен расстрел: к казни за убийство адвоката приговорили 49-летнего Ронни Ли Гарднера, который выбрал такой способ сам. Последние 48 часов перед смертью осужденный решил не есть из соображений «духовности»

18 июня 2010 года в штате Юта впервые за 14 лет был применен расстрел: к казни за убийство адвоката приговорили 49-летнего Ронни Ли Гарднера, который выбрал такой способ сам. Последние 48 часов перед смертью осужденный решил не есть из соображений «духовности»

Фото: wiki

В августе 2017 года в Йемене 22-летний Хусейн аль-Сакит, осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки, был повешен на подъемном кране на площади в центре города Сана

В августе 2017 года в Йемене 22-летний Хусейн аль-Сакит, осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки, был повешен на подъемном кране на площади в центре города Сана

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

С начала XXI века подавляющее большинство казней осуществляется путем введения смертельной инъекции

С начала XXI века подавляющее большинство казней осуществляется путем введения смертельной инъекции

Фото: AP / Jaime Puebla

Следующая фотография
1 / 19

1939 год. Во Франции на площади у тюрьмы Сен-Пьер в Версале с помощью гильотины был казнен серийный убийца Эжен Вейдман. Исполнение приговора было запечатлено на камеру, что вызвало скандал с прессой, а позднее — запрет на проведение во Франции публичных казней

Фото: Автор неизвестен

1945 год. Казнь солдата союзных войск во время Второй мировой войны японским солдатом. На сегодняшний день в Японии высшая мера наказания осуществляется через повешение. В числе последних известных случаев — казнь участников секты «Аум Синрикё» в июле 2016 года, в 2022-м был приведен в исполнение смертный приговор Томохиро Като, который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио. В судебной практике Японии смертная казнь, как правило, применяется в случаях убийства нескольких человек

Фото: AP

Фотография с выставки «Идет война народная», открытой к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

1917 год. Казнь в Иране. В Иране и Афганистане смертная казнь применяется до сих пор. В XX веке некоторые руководители этих государств были приговорены к высшей мере наказания, в том числе афганский президент Мохаммад Наджибулла был повешен талибами («Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ) в 1996 году на автокране

Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ

1900 год. Казнь через закапывание. В России применялась в XVII веке, в частности, к женщинам-мужеубийцам. Их закапывали по горло, иногда по грудь, прохожим запрещалось подходить и помогать чем-либо. Смерть наступала через три-четыре дня. Хотя указ 1689 года отменил такую меру, заменив отсечением головы, практика погребения заживо продолжала применяться и в XVIII век

Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ

1920 год. Казнь в Шанхае. В Китае до сих пор широко применяется массовый расстрел. Такой мере подвергаются содержатели публичных домов, осужденные за взяточничество чиновники. При Мао Цзэдуне часто отсекали голову. При императорах использовался такой вид смертной казни, как «смерть от тысячи порезов»

Фото: Коммерсантъ / РГАКФД/Росинформ

1941 год. После продолжительных пыток была повешена советская партизанка Зоя Космодемьянская. Вот что вспоминает одна из свидетельниц: «До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: "Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это мое достижение"»

Фото: Автор неизвестен

Еще одним распространенным способом казни была гильотина. Впервые широко ее начали использовать в конце XVIII века во Франции. Ее аналоги также широко использовались в Шотландии и Ирландии

Фото: Автор неизвестен

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби (на фото справа), осужденный за убийство, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Смертная казнь была отменена после публикации 9 октября 1981 года закона, принятого министром юстиции Робером Бадантером: «Завтра мы перелистнем кровавую страницу нашего правосудия»

Фото: Murderpedia

Джордж Стинни стал самым молодым приговоренным к смертной казни в США в XX веке. Его казнили на электрическом стуле 16 июня 1944 года в возрасте всего 14 лет и 239 дней. Он был осужден за убийство двух девочек, процесс длился всего два с половиной часа. Суд над Стинни до сих пор вызывает споры

Фото: AP / South Carolina Department of Archives and History

Электрический стул был впервые использован в США в 1890 году в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк. На протяжении XX века его применяли в 26 штатах, однако сегодня его вытесняют другие формы казни (например, смертельная инъекция)

Фото: AP / Bill Chaplis

Газовые камеры использовались для казни в США с 1920-х годов. С 1976 по 2017 год в США зафиксировано 1442 смертных казней, из которых при помощи газовых камер — 11. В годы Второй мировой войны газовые камеры использовались в нацистской Германии

Фото: AP / Clarence Hamm

Фото 1936 года. В Сингапуре существует смертная казнь за отдельные преступления против государства, пиратство, мятеж в вооруженных силах, убийство, похищение человека, торговлю оружием, контрабанду наркотиков и торговлю ими. Смертный приговор приводится в исполнение только утром в пятницу и через повешение. В июле 2023 года впервые за 20 лет была казнена женщина, осужденная за перевозку наркотиков

Фото: AP

Казнь афроамериканца Троя Дэвиса, которого многие считали невиновным, привлекла особое внимание в мире к применению высшей меры наказания в США. Дэвис был приговорен к смертной казни в 1991 году, приговор привели в исполнение в 2011-м. После его смерти в США и европейских столицах прошли многочисленные акции протеста

Фото: AP / David Tulis

С 1960-х годов американские правозащитники ведут борьбу со смертной казнью. В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция

Фото: AP

1997 год. Казнь члена Исламистского либерального фронта (Манила). В исламе, согласно законам шариата, лица, совершившие умышленное убийство, педофилы, гомосексуалисты, лесбиянки, колдуньи, гадалки, экстрасенсы, должны быть казнены

Фото: AP / Bobby Timonera-AsiaPix PDI

18 июня 2010 года в штате Юта впервые за 14 лет был применен расстрел: к казни за убийство адвоката приговорили 49-летнего Ронни Ли Гарднера, который выбрал такой способ сам. Последние 48 часов перед смертью осужденный решил не есть из соображений «духовности»

Фото: wiki

В августе 2017 года в Йемене 22-летний Хусейн аль-Сакит, осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки, был повешен на подъемном кране на площади в центре города Сана

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

С начала XXI века подавляющее большинство казней осуществляется путем введения смертельной инъекции

Фото: AP / Jaime Puebla

Смотреть

Новости компаний Все