Трамп призвал Иран освободить восемь приговоренных к казни женщин

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана освободить восемь женщин, которых, как утверждается, иранские власти приговорили к смертной казни. Американский президент попросил «не причинять им вред» и подчеркнул, что это будет отличным началом переговоров.

«Я буду очень признателен за освобождение этих женщин. Я уверен, они с уважением отнесутся к этому шагу с вашей стороны»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США сделал репост записи произраильского активиста Эяля Якоби. Тот опубликовал фотографии восьми женщин и заявил, что в Иране их в ближайшее время повесят. «Ни слова от международного сообщества или так называемых правозащитных организаций»,— указано в посте.

О каких женщинах идет речь и кто изображен на фото, неизвестно. AFP и CBS News отмечают, что подтвердить их личность и в целом достоверность этой информации пока не удалось.

Согласно отчету норвежской организации Iran Human Rights и французской Together Against the Death Penalty (pdf.), из-за массовых протестов, прошедших в Иране в конце декабря-начале января, в стране казнили семь человек. Правозащитники в середине апреля сообщали, что по той же причине иранские власти приговорили к казни еще четырех граждан, включая одну женщину. Оппозиционный совет сопротивления Ирана заявил, что их обвинили в «использовании взрывчатки и оружия» и причинении вреда иранским силам безопасности.

Лусине Баласян