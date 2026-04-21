В Иране назвали ложными слова Трампа о смертном приговоре для восьми женщин

Иранские судебные органы отрицают заявление президента США Дональда Трампа о том, что власти исламской республики вынесли смертный приговор восьми женщинам. Некоторые из них уже были освобождены, а остальным предъявили обвинение, предусматривающее тюремное заключение, пишет Fars.

Дональд Трамп прокомментировал в Truth Social пост одного из пользователей, который утверждал, что восемь иранских женщин приговорены к смертной казни. «Обращаюсь к иранским лидерам, которые вскоре начнут переговоры с моими представителями: я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это было бы отличным началом наших переговоров»,— написал американский президент.

После заявления Дональда Трампа иранские судебные органы изучили дела всех восьми женщин, сообщает Fars. Ни одной из них не был вынесен смертный приговор, отмечает агентство.

Упоминавшиеся в посте Дональда Трампа женщины были арестованы после январских протестов в Иране, пишет AFP со ссылкой на проживающую в США иранскую активистку. Иранские власти тогда угрожали смертной казнью за поджоги, уничтожение государственного имущества и вооруженные столкновения с силовиками.