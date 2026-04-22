В АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить «Вредные советы» Остера

В издательстве АСТ, которое издает книги детского писателя Григория Остера, ответили на требования проверить его творчество. Запросов от Следственного комитета России (СКР), прокуратуры и иных структур в издательство не поступало, сообщили “Ъ” в АСТ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В компании напомнили, что в 2024 году уже звучала обеспокоенность насчет произведений Григория Остера, но никаких претензий к АСТ не было. «Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено»,— сообщили в компании.

В издательстве отметили, что сегмент детской литературы особенно тщательно регулируется. Что касается «Вредных советов», то, как пояснили в АСТ, они «в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как "прививка от глупости"».

«Мы убеждены, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения»,— сообщили в АСТ.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин на заседании совета по оказанию помощи детям поручил проверить книги Григория Остера. По мнению участников совета, в книгах писателя содержаться «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Как сообщили ТАСС в СКР, господин Бастрыкин поручил проверить именно «Вредные советы» Григория Остера.

Мария Барановская

Писатель Григорий Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Начал писать стихи, будучи старшеклассником. С 1966 по 1969 год проходил срочную службу на Северном флоте СССР. В 1982 году окончил отделение драматургии Литературного института им. А. М. Горького в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1974 году дебютировал со сборником лирических стихов «Время твое», а уже на следующий год выпустил свою первую детскую книгу «Как хорошо дарить подарки»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Особое место в библиографии Григория Остера занимает серия книг «Вредные советы», которые в занимательной форме пародируют штампы педагогической морали. Цикл остается крайне популярным — в декабре 2021 года в московском Детском музыкальном театре им. Наталии Сац состоялась премьера оперы «Вредные советы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976–1982 публиковались рассказы о котенке по имени Гав, в 1979 году — повесть «Петька-микроб», в 1980 году — сборник рассказов «Легенды и мифы Лаврового переулка»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2004 году Григорий Остер разработал концепцию и написал большинство текстов детской версии сайта президента Владимира Путина

Фото: Владимир Родионов / ТАСС

Популярность приобрели мультфильмы, снятые по сценариям Григория Остера — многосерийные циклы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки», «Четверка друзей», «Попался, который кусался!», «Баба-Яга против», «Человек с детским акцентом», частично «Веселая карусель»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Григорий Остер написал пьесы для кукольных и детских театров «Человек с хвостом» (1976), «Все волки боятся» (1979), «Привет малышке» (1983), а также сценарий фильма «До первой крови» (1989) и телепрограммы «Чердачок Фруттис» (1997)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии 2002 года. Член общественного совета Российского еврейского конгресса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2008–2009 годах Григорий Остер вместе с певицей Глюкозой вел программу «Детские шалости» на телеканале СТС. В 2017 году вышла сказка Григория Остера «Робинзон и тринадцать жадностей», в 2018 году — «Невредный календарь для всей семьи»

Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

