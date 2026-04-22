В АСТ ответили на требование Бастрыкина проверить «Вредные советы» Остера

В издательстве АСТ, которое издает книги детского писателя Григория Остера, ответили на требования проверить его творчество. Запросов от Следственного комитета России (СКР), прокуратуры и иных структур в издательство не поступало, сообщили “Ъ” в АСТ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

В компании напомнили, что в 2024 году уже звучала обеспокоенность насчет произведений Григория Остера, но никаких претензий к АСТ не было. «Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено»,— сообщили в компании.

В издательстве отметили, что сегмент детской литературы особенно тщательно регулируется. Что касается «Вредных советов», то, как пояснили в АСТ, они «в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как "прививка от глупости"».

«Мы убеждены, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения»,— сообщили в АСТ.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин на заседании совета по оказанию помощи детям поручил проверить книги Григория Остера. По мнению участников совета, в книгах писателя содержаться «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Как сообщили ТАСС в СКР, господин Бастрыкин поручил проверить именно «Вредные советы» Григория Остера.

Мария Барановская