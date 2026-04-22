Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев избежал статуса обвиняемого после допроса

Следователи допросили четырех топ-менеджеров «Эксмо», в том числе гендиректора издательства Евгения Капьева, но никому из них обвинения не предъявили, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В каком статусе находятся допрошенные, агентство не сообщает.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», допросы проводились по уголовному делу о деятельности экстремистской организации (282.2 УК). Претензии следствия сводятся к тому, что после признания в 2023 году «движения ЛГБТ» экстремистским и запрета, издательство продолжило распространять книгу «Лето в пионерском галстуке» и ее продолжение «О чем молчит Ласточка».

Помимо Евгения Капьева, следователи допросили финдиректора Светлану Цыпляеву, замглавреда по литературе Юлию Соколовскую, директор по дистрибуции Анатолия Норовяткина. Им, как сообщил источник ТАСС, «официальных обвинений со стороны следствия пока не предъявлено», но «следователи планируют выйти в столичный суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения».

Анатолия Норовяткина в мае 2025 года уже допрашивали о распространении «Лета» и «Ласточки», и отпустили в статусе свидетеля по делу против Popcorn Books (именно они выпустили книги). Это издательство просуществовало с 2018 по 2026 год в структуре Individuum. По делу Popcorn Books под домашним арестом находятся: руководитель Individuum Дмитрий Протопопов, бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев.