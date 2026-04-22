Верховный суд разрешил дарить родственникам коммерческую недвижимость без налога

Верховный суд РФ поставил точку в споре о налогообложении дарения коммерческой недвижимости между близкими родственниками. Согласно решению экономколлегии, получение в дар такой недвижимости не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), даже если объекты используются в предпринимательской деятельности, а стороны сделки имеют статус индивидуальных предпринимателей.

Поводом для разбирательства стало дарение матерью дочери 11 объектов коммерческой недвижимости в Пермском крае. Налоговая инспекция доначислила одаряемой 2,43 млн руб. НДФЛ и штраф, посчитав, что подаренное имущество, используемое в бизнесе, является предпринимательским доходом. Арбитражные суды поддержали налоговиков, указав, что льгота не применяется, если недвижимость используется для извлечения прибыли.

Однако Верховный суд отменил эти решения. В определении указано, что освобождение от НДФЛ при дарении между членами семьи и близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, братьями, сестрами) зависит исключительно от наличия родственных связей, а не от функционального назначения имущества или статуса сторон. Такое дарение не создает экономической выгоды, так как актив остается внутри семьи. Суд также подчеркнул, что налогоплательщик добросовестно полагался на разъяснения Минфина, которые не предусматривали налогообложения подобных сделок.

