Родня, что возьмешь

Дарение недвижимого имущества между близкими родственниками не облагается подоходным налогом, даже если это коммерческая недвижимость, используемая гражданами в предпринимательской деятельности. Такое решение вынес Верховный суд (ВС) РФ, поставив точку в этом вопросе. Ранее подходы судов и ведомств к таким сделкам были противоречивыми, что создавало риски обложения налогом дарения недвижимости. Теперь такая угроза для большинства ситуаций должна быть снята, говорят юристы.

По мнению Верховного суда, действительно близкие люди могут дарить друг другу любую недвижимость, не опасаясь НДФЛ

Фото: Sebastian Kahnert / DPA / ТАСС По мнению Верховного суда, действительно близкие люди могут дарить друг другу любую недвижимость, не опасаясь НДФЛ

ВС РФ рассмотрел дело по иску ИП Елены Хабиевой, оспаривающей решение налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Речь шла о неуплате подоходного налога (НДФЛ) на полученное предпринимательницей в дар недвижимое имущество. В июле 2019 года Светлана Посягина подарила своей дочери Елене Хабиевой 11 объектов коммерческой недвижимости в Пермском крае. Обе гражданки тогда имели статус ИП и использовали помещения в своей предпринимательской деятельности, в том числе сдавая их в аренду. Сделка дарения привлекла внимание налоговой инспекции, которая по итогам проверки в июне 2023 года доначислила госпоже Хабиевой 2,43 млн руб. НДФЛ и 30,4 тыс. руб. штрафа. Несмотря на близкое родство сторон сделки, фискальный орган счел, что подаренная коммерческая недвижимость является «предпринимательским внереализационным доходом, подлежащим налогообложению».

Согласно Налоговому кодексу (НК), от НДФЛ освобождаются подарки от члена семьи или близкого родственника, к которым относятся супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Елена Хабиева обжаловала решение инспекции в вышестоящем налоговом органе, а после отказа обратилась в суд. Тяжба длилась больше двух лет, но в итоге арбитражные суды вынесли решение в пользу налоговиков. По мнению судов, НДФЛ взимается в случае, если подаренная недвижимость используется в предпринимательских целях, к тому же обе стороны сделки являлись ИП.

Всё в семью Однако по жалобе налогоплательщицы дело передали в экономколлегию ВС, которая вынесла другое решение, создав прецедент для всех подобных споров. Из опубликованного 21 апреля определения ВС следует, что «возможность освобождения дохода от обложения НДФЛ связывается исключительно с наличием семейных или близкородственных отношений между дарителем и одаряемым» и не зависит от вида использования полученного в дар имущества, его функциональных характеристик и наличия у сторон сделки статуса ИП. Логика законодателя здесь в том, что такое дарение не влечет имущественного прироста и экономической выгоды для одаряемого, поскольку недвижимость хоть и «меняет своего собственника, но остается внутри круга лиц, связанных между собой близким родством», пояснила коллегия. Дополнительно ВС указал на необходимость «поддержания доверия к закону и действиям государства». Так, истица ссылалась на письма Минфина, в которых говорилось, что дарение коммерческой недвижимости между близкими родственниками не облагается НДФЛ. Эти разъяснения создали у налогоплательщика ожидания того, что его поведение будет расцениваться как правомерное, и он добросовестно полагался на них, указала экономколлегия. Решение инспекции о начислении НДФЛ и штрафа ВС признал незаконным.

“Ъ” направил запрос в ФНС РФ.

Дарение продаже рознь На практике были довольно существенные риски доначисления налогов в случае дарения близким родственникам коммерческой недвижимости, говорит управляющий партнер a.t.Legal Николай Титов. «Налоговые органы и суды нередко исходили из того, что если имущество используется в предпринимательской деятельности, то оно фактически генерирует экономическую выгоду и должно рассматриваться как доход, облагаемый НДФЛ»,— уточняет юрист. 9,7 триллиона рублей налога на доходы физлиц поступило в консолидированный бюджет РФ в 2025 году. При этом единого подхода в судебной практике не было. Различались даже позиции профильных ведомств — Минфина и ФНС, указывает гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев. Так, если Минфин последовательно высказывался против обложения подобных сделок подоходным налогом, то в письме ФНС №БС-4-11/9359@ от 24 июля 2023 года прямо указывалось на необходимость использования имущества только в личных целях для применения льготы, что создавало почву для доначислений, уточняет господин Титов. Управляющий партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев полагает, что арбитражные суды здесь применили к дарению такой же подход, как для льгот при продаже недвижимости, которые не распространяются на имущество, использовавшееся в предпринимательской деятельности. «Однако продажа и получение в дар — совершенно разные вещи, и льгота по дарению никак не связана с использованием имущества»,— поясняет господин Тимофеев. Теперь эксперты надеются на унификацию практики. Фактически ВС признал, что для освобождения от НДФЛ не имеют значения ни способ использования подаренного объекта, ни его функциональное назначение, ни статус участников сделки, как и при наследовании, резюмирует старший юрист консалтинга Legal Principles Ольга Седова. Это дело иллюстрирует проблему, которая периодически проявлялась в практике последних лет, она касается расширения ограничений льгот по НДФЛ для предпринимателей, говорит партнер Taxology Алексей Артюх. Но к доходам от дарения, подчеркивает он, применяется специальная норма п. 18.1 ст. 217 НК РФ, которая не предусматривает исключений для предпринимателей, так что дарение даже коммерческой недвижимости между близкими родственниками подлежит безусловному освобождению от налога.

Семейные и иные обстоятельства «Позиция ВС является принципиально важной и абсолютно верной, она не просто разрешает конкретный спор, а восстанавливает справедливость», подчеркивая неприменимость «предпринимательского» подхода к сделкам внутри семьи, указывает господин Мирзоев. Партнер налоговой практики юрфирмы «Косенков и Суворов» Анна Зеленская считает, что выводы ВС должны защитить налогоплательщиков, ведущих предпринимательскую деятельность, от произвольного толкования закона: «Иное означало бы, что физлицо, законно ведущее бизнес с уплатой налогов и регистрацией ИП, было бы поражено в правах и действовало бы как налогоплательщик в условиях правовой неопределенности». Николай Титов прогнозирует, что решение ВС «снизит риски доначислений, особенно в типовых семейных структурах владения активами». КС распорядился не взимать налоги при продаже жилья после вынужденного переезда Кроме того, господин Артюх считает важной ссылку ВС на «принцип защиты правомерных ожиданий налогоплательщиков», которые имеют право полагаться на разъяснения Минфина. С ним согласен господин Титов: «Если государство транслирует определенную интерпретацию нормы, оно не должно наказывать за следование ей. Для бизнеса это сигнал, что комплаенс через официальные разъяснения наконец начинает работать как реальный защитный механизм, а не формальность». Евгений Тимофеев надеется, что указание ВС учитывать позицию Минфина будет воспринято судами как возможность допускать предлагаемую министерством трактовку, но не как обязанность следовать ей. Между тем Ольга Седова не исключает, что налоговые органы могут продолжить попытки доначисления НДФЛ, ссылаясь на иные обстоятельства. Например, когда усматривается искусственность сделок или налоговая выгода, добавляет господин Титов. К тому же, отмечает Юрий Мирзоев, неясно, применима ли позиция ВС к одаряемым ИП, находящимся на упрощенной системе налогообложения, а также взимается ли НДС при такой безвозмездной реализации имущества между родственниками-предпринимателями. По его мнению, эти моменты лучше всего было бы уточнить на уровне закона.

Ян Назаренко, Анна Занина